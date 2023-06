NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Giugno 2023

Il post di Lorella Cuccarini e le parole di Arisa

Senza dubbio una delle prof più amate di Amici di Maria De Filippi è Lorella Cuccarini. Sono ormai ben tre anni che la showgirl fa parte del corpo insegnanti del talent show, e fin dal primo momento ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua dolcezza. Mentre attendiamo di capire se anche per la prossima edizione Lorella farà ritorno all’interno del programma, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. La Cuccarini infatti ha postato sui suoi social alcune foto in costume da bagno, apparendo in una forma fisica perfetta e splendida. Gli scatti hanno attirato anche l’attenzione di Arisa, che a quel punto ha commentato il post di Lorella, spendendo bellissime parole per la sua collega e amica. Queste le dichiarazioni della cantante:

“Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti”.

Non è mancata l’immediata replica di Lorella Cuccarini ad Arisa. La showgirl infatti ha dichiarato: “La felicità sta nelle piccolissime cose ed è un peccato che molte persone non sappiano riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto”.

In questi giorni nel mentre è tornato su YouTube il format Dimmi di Te, condotto proprio da Lorella. La Cuccarini ha già intervistato il vincitore di Amici 22 Mattia Zenzola, ma non solo. Nelle settimane a venire infatti la prof chiacchiererà con tutti i più grandi protagonisti dell’ultima edizione del talent show. Non resta che attendere dunque le successive puntate per scoprire quello che accadrà.