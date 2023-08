NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Agosto 2023

La reazione di Oriana Marzoli fa divertire il web

In questi giorni si sta parlando molto di Oriana Marzoli. Come sappiamo infatti l’influencer ha messo nuovamente un punto alla sua relazione con Daniele Dal Moro, e ad annunciare l’ennesima rottura è stato proprio l’ex tronista. Quest’ultimo nel mentre è anche volato a Ibiza per raggiungere la Marzoli, ma ad attenderlo c’è stata un’amara sorpresa. Inaspettatamente infatti Oriana non ha aperto la porta a Daniele, che a quel punto ha letteralmente sbottato sui social, affermando:

“Sono appena arrivato a Ibiza. Ho appena sentito Oriana, ha detto che assolutamente non mi apre la porta. Quindi evitate di continuare a dirmi di prendere l’aereo, perché sapevo che sarebbe andata a finire così. Ora cercherò un hotel che mi ospiti per qualche giorno. L’interesse che c’era era un altro. Auguro alla Reina tutto il successo del mondo nei suoi concorsi televisivi. Spero che questo discorso sia finito con oggi”.

In queste ore dunque i fan si chiedono cosa accadrà tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nelle prossime ore e se la loro relazione sia davvero giunta al capolinea. Mentre attendiamo di saperne di più in merito, pochi giorni fa è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Tutto è iniziato quando Oriana si trovava in stazione. Mentre stava registrando un video però a un tratto la Marzoli è stata disturbata da un uomo, e a quel punto non è tardata ad arrivare la sua reazione. L’influencer ha infatti affermato:

“Oddio chi ca**o è? Boh, la gente è matta”.

Il simpatico video non è passato inosservato e in breve ha fatto il giro del web, facendo divertire gli utenti. I fan intanto continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, e non è escluso che a breve possa arrivare la lieta notizia.