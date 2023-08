NEWS

Nicolò Figini | 4 Agosto 2023

Wax ha tenuto un concerto in una AcquaPark in Calabria e alla fine si è tuffato venendo assalito dai fan. Il video

Il tuffo di Wax dopo il concerto

Nelle settimane precedenti Wax aveva rilasciato un’intervista nella quale aveva rivelato alcuni dettagli inediti del suo passato. Per esempio aveva raccontato di tutti i lavori che aveva fatto prima di intraprendere il percorso ad Amici e diventare noto in tutta Italia:

“Ho fatto un sacco di cose. Io ho iniziato a lavorare da quando avevo 13/14 anni. Tra le tante cose ho lavorato come cameriere, come venditore o imbianchino, traslocatore e rider. Ma anche diversi punti vendita. Vendevo adesioni. Sai cosa facevo? Hai presente magari i ragazzi come l’assicuratore, ma come dici non mi ci vedevo e infatti sono andato via dopo un mese.

Andava bene. Hai presente quelli che stavano davanti ai supermercati e centri commerciali, che hanno i banchettini di Save The Children, WWF ecc? Ecco io facevo quello. Stavo davanti a questi banchettini, fermavo la gente, mi presentavo e spiegavo un po’ di cose”.

Oggi, invece, Wax sta riuscendo a coronare il suo sogno ed è in tour in giro per il Paese. Di recente è stato ospite presso un AcquaPark in provincia di Cosenza. Qui si è esibito, come vediamo dal video qui sotto, davanti a numerose persone immerse nella piscina. Una volta conclusa la performance, quindi, anche lui si è tuffato facendo un salto mortale.

I fan lo hanno applaudito e poi si sono avvicinati in massa per salutarlo. A riportarlo a riva ci hanno pensato di bagnini, i quali sono corsi in suo aiuto anche con un salvagente.

