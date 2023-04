NEWS

Nicolò Figini | 2 Aprile 2023

GF Vip 7

Scontro tra Oriana Marzoli e Micol

Anche se siamo a un passo dalla finale del GF Vip 7 questo non ferma i vipponi dal litigare. Ieri sera, durante una cena, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli si sono ritrovate a discutere a tavola. La causa scatenate è stato il momento in cui la concorrente venezuelana si è riempita troppo il bicchiere con il vino e l’altra gliel’ha fatto notare: “Ti passiamo i bicchieri? No amore, non puoi farlo così il bicchiere. Non c’è altro vino“.

La Marzoli ha replicato “cavolo, non ci fanno entrare altro vino” per lanciare un’accusa alla sua coinquilina: “Lamentarsi prima di niente, Micol stai rispondendo male continuamente ultimamente. Ho paura di parlarti per come rispondi, non dire di no. Il mood che hai quando hai il ciclo è difficile“. La Incorvaia l’ha accusata a sua volta di non esserle stata vicino abbastanza in questi ultimi giorni. Qui sotto vi lasciamo il video.

“Non era questo, e quindi? Puoi avere paura di parlarmi per come poi ti rispondo? Ma veramente? Non mi hai nemmeno chiesto come stavo“.

Per fortuna, però, la crisi è durata poco e dopo non molto Micol e Oriana Marzoli si sono riviste per fare pace e chiarirsi. Durante un gioco, infatti, ha suscitato sorpresa nei vipponi perché ha usato delle bellissime parole per descrivere la venezuelana:

“Sei stata una compagna di viaggio stupenda, sei una bellissima persona. Hai buoni sentimenti, credi nei legami, pensavo che avendo fatto diversi reality, avendo stretto legami di amicizia in altri reality, non dessi il giusto peso ai rapporti. Invece mi sono ricreduta, mi sono ritrovata a capire che effettivamente tu dai molto peso non solo ai rapporti ma anche alle parole. Amo la tua schiettezza, la tua sincerità anche a costo della lite“.

