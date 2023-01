NEWS

Andrea Sanna | 27 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’imitazione di Oriana, Giaele e Micol de Las Divinas

Il mondo di Patty sbarca nella Casa del GF Vip. Oriana Marzoli e Giaele De Donà ci avevano dato già un assaggio nelle ore precedenti al GF Game Night. Proprio durante l’imperdibile appuntamento hanno voluto mettere in scena l’imitazione.

Le due vippone hanno coinvolto Micol Incorvaia e, tutte e tre insieme, hanno ricercato un outfit che ricordasse un po’ quello della telenovela argentina e successivamente attivato il piano. Per diverse ore le ragazze nella Casa hanno così studiato nel minimo dettaglio il balletto da riproporre, così come la canzone da interpretare. Dunque diciamo che già eravamo pronti a ciò che sarebbe stato. Proprio nel video sottostante vediamo Giaele, Oriana e Micol interpretare il terzetto de Las Divinas formato da Antonella, Caterina e Pia.

Così Oriana, Giaele e Micol hanno non solo riproposto la coreografia che abbiamo ballato chissà quante volte, ma hanno canticchiato anche la celebre canzone che tutti ormai conosciamo a memoria. Ecco un piccolo momento della loro performance….

Il momento non è sfuggito agli attenti telespettatori. I più hanno molto apprezzato la genialità delle tre vippone di proporre una simile esibizione (che rievoca sempre bei ricordi tra i più nostalgici). Leggiamo commenti di vario genere e qualcuno ha insistito ancora sul voler taggare Brenda Asnicar affinché possa magari commentare e dire la sua.

Micol, Giaele e Oriana, come mostrato dal video, si sono divertite e hanno fatto parecchio divertire non solo i vipponi nella Casa, ma anche il pubblico social. Tanto che, infatti, il filmato in questione è diventato viralissimo sul web in pochi minuti, tra like, commenti e condivisioni di vario genere. Sarà curioso vedere se, con le tante reazioni ci sarà anche quella di Brenda Asnicar!

E voi che ne pensate di questa imitazione di Oriana, Giaele e Micol?