1 La battuta di Oriana Marzoli sui Donnalisi

In queste settimane abbiamo imparato a conoscere l’estrema gelosia di Antonella Fiordelisi nei confronti di Edoardo Donnamaria. Una gelosia che si è accentuata con l’ingresso nella Casa del GF Vip dell’ex di lui Micol Incorvaia e con un’altra bellissima ragazza: Oriana Marzoli.

La giovane spagnola, però, sembra aver preso con molto divertimento la relazione che i due hanno, o meglio ancora le scenate che fa Antonella. Ed ecco che quindi, dopo appena due giorni dal suo ingresso nel GF Vip 7, oggi se n’è uscita con una battuta che ha fatto molto divertire il web.

Edoardo Donnamaria è andato in giardino dove erano presenti Oriana, Micol, Attilio e Tavassi per parlare con loro. E la Marzoli ha detto: “Con te non posso parlare perché non te lo permettono”. Donnamaria ha quindi risposto (sempre scherzando) che invece poteva perché gli hanno firmato la liberatoria. Le battute sono continuate quando lui le ha detto che prima aveva un guinzaglio. Allora Oriana ha detto: “Ah sì, si vedeva. Era trasparente, ma io riuscivo a vederlo”.

Oriana: “Con lui parlo, con te no perché non te lo permettono”

Edoardo: “Ma non è così, sto qua a parlà”

Oriana: “Quindi è permesso?”

Edo: “Sì, mi hanno fatto la liberatoria… Prima c’avevo il guinzaglio”

Oriana: “Era trasparente, però io riuscivo a vederlo”



STO VOLANDO #gfvip pic.twitter.com/YkfkFNKjrG — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 5, 2022

Insomma, come detto, le prese in giro sono già iniziate e questa cosa fa molto divertire tutta quella parte di pubblico che non sopporta gli atteggiamenti di Antonella nei confronti di Edoardo. In tanti hanno detto che finalmente è entrata una come Oriana a dare un po’ di pepe a questo GF.

E a proposito di Oriana e Antonella, subito poche ore dopo l’ingresso della nuova arrivata, hanno avuto un battibecco. Ecco cosa è successo…