Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2023

Il gesto di Oriana Marzoli non passa inosservato

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, come tutti sappiamo, è nata una bella amicizia tra Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria. Tuttavia sembrerebbe che dopo la fine del reality show il conduttore non abbia ripreso i rapporti con il gruppo degli Spartani, e secondo i più la causa sarebbe proprio Antonella Fiordelisi. Come è noto infatti la schermitrice non è mai andata d’accordo con gli amici di Edoardo, e adesso sembrerebbe che l’ex Vippone abbia deciso di voltare pagina e di lasciarsi i giorni all’interno della casa, e il suo ex gruppo, alle spalle. In queste ore così a intervenire è stata proprio Oriana, che sui social ha pubblicato un post che non è passato inosservato e che ha immediatamente attirato l’attenzione del web.

Nel video in questione, postato da alcuni utenti, vediamo inizialmente l’influencer spagnola mentre gioca con Donnamaria, e in seguito mentre porta a spasso il cane di Daniele Dal Moro. Il filmato è chiaramente una frecciatina a Edoardo e al comportamento che ha assunto dopo il Grande Fratello Vip 7, e in breve la clip ha fatto il giro dei social.

donnarzoli x just how fast the night changes 🤍 pic.twitter.com/PbDHqa2hGJ — prepotente (@surgelatu) April 11, 2023

Ma non è finita qui. Oriana Marzoli infatti, dopo aver visto il post, l’ha ritwittato sul suo profilo, prendendo così in giro Edoardo Donnamaria. Il gesto dell’ex Vippona non è passato inosservato e ha fatto sorridere i fan. Nel mentre solo poche ore fa a rivelare di aver sentito il conduttore è stata Giaele De Donà. La modella ha anche ammesso che tra qualche giorno rivedrà Edoardo, e a loro dovrebbero unirsi anche il resto degli Spartani.

Ma cosa accadrà dunque durante la reunion? Non resta che attendere per saperne di più. Nel mentre seguiteci per tante altre news sui protagonisti del Grande Fratello Vip 7, e non solo.