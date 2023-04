NEWS

Nicolò Figini | 5 Aprile 2023

GF Vip 7

L’amicizia tra Tavassi ed Edoardo Donnamaria prosegue?

Che cosa sta succedendo tra Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi? Dentro la casa del Grande Fratello Vip, almeno all’inizio, i due aveva legato per poi allontanarsi non appena Antonella Fiordelisi aveva iniziato ad avere degli attriti con Micol Incorvaia, ex di Donnamaria e fidanzata di Tavassi.

Successivamente, tuttavia, per amore del fidanzato l’influencer ha tentato di nuovo un approccio amichevole con queste persone che non le andavano molto a genio. Di conseguenza il rapporto tra i due Edoardo è tornato quello iniziale e si erano ripromessi di continuare a vedersi anche fuori dal reality. Questo, tuttavia, almeno per il momento non è ancora successo.

Nella serata di ieri, per esempio, è stata data una festa di bentornato per Tavassi e Micol. Il party è stato organizzato dalle loro sorelle, Guendalina e Clizia, ma tra i vari ospiti Edoardo Donnamaria non si è proprio visto. L’unica immagine che li ritrae insieme è quella scattata nello studio del Grande Fratello Vip la sera della finale.

La foto con Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria

Del resto, soprattutto, tra i finalisti abbiamo visto crearsi un bellissimo rapporto. Possiamo, per esempio, parlare di quello tra Giaele De Donà e Alberto De Pisis. I due sono stati avvistati a cena insieme e la vippona ha anche scattato una foto all’amico e al fratello Matthias. Nella descrizione ha scritto: “La coppia che tutti sognano“. Che tra loro possa nascere del tenero? Staremo a vedere.

Nel mentre attendiamo notizie anche su Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Al momento nessuna delle parti ha commentato, anche se potrebbero essersi sentiti in privato senza che i fan possano saperlo. Vi terremo informati e vi aggiorneremo nel caso in cui dovessimo saperne di più. Seguiteci per non perdervi tante altre news.