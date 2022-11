NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Novembre 2022

GF Vip 7

Oriana Marzoli vs Valeria Marini

Da pochi giorni a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 come nuova concorrente è stata Oriana Marzoli, che in questi giorni ha già fatto parlare di sé. Come forse in molti sapranno l’influencer è una vera e propria star dei reality nel suo paese. In passato infatti la Vippona ha partecipato a Mujeres y Hombre y Viceversa, la versione iberica di Uomini e Donne, a La Casa Fuerte, dove si è classificata al secondo posto, e successivamente a Supervivientes e al Gran Hermano Vip. Queste due ultime esperienze tuttavia non sono andate nel migliore dei modi. Dopo soli 4 giorni di permanenza in Honduras infatti Oriana decise di lasciare il gioco, tornando così alla sua vita di sempre. Stessa cosa accaduta anche al Gran Hermano. In quell’occasione infatti si ritirò dalla trasmissione dopo appena due giorni.

L’influencer come se non bastasse in Spagna ha fatto anche discutere per via della sua vita sentimentale. La Marzoli ha infatti avuto una chiacchierata storia con Ivan Gonzalez (noto in Italia per le partecipazioni a Temptation Island Vip, Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip). I due hanno anche trascorso una notte di passione davanti alle telecamere del reality, e la cosa naturalmente non è passata inosservata.

Quello che però non tutti sanno è che lo scorso anno Oriana Marzoli ha litigato nello studio di Supervivientes con Valeria Marini proprio per Ivan Gonzalez. Come sappiamo l’ex tronista e la showgirl italiana si sono conosciuti a Temptation Island Vip, instaurando una bella amicizia. All’influencer spagnola tuttavia il personaggio di Valeria non è mai piaciuto, e in diretta l’ha accusata di far finta di non conoscerla, dando il via a un vero battibecco.

Ma perchè io non sapevo di questa discussione tra Oriana e Valeria Marini per il piloto 😭 pic.twitter.com/hl5EUMywqY — sanna 🥑 (@scomposta_) November 7, 2022

Ma cosa accadrà durante il percorso di Oriana al Grande Fratello Vip 7? Non resta che attendere per scoprirlo.