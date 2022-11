NEWS

Nicolò Figini | 8 Novembre 2022

GF Vip 7

Antonella Fiordelisi smascherata da Giulia Salemi

Così come con Micol anche con Oriana Marzoli non corre buon sangue per Antonella Fiordelisi. Le due, infatti, qualche giorno fa hanno avuto un confronto acceso nel momento in cui l’ha vista allenarsi in mutande. La vippona le ha gridato di coprirsi perché stavano tutti in casa: “Ma proprio qui si devono allenare? Ma con il pantaloncino magari”. Oriana ha chiesto: “Perché?”. E l’altra ha ribattuto e la Marzoli ha detto: “Scusa ma io mi alleno come ca**o mi pare, no? Non ti capisco”. Ieri sera, però, un tweet mostrato da Giulia Salemi ha smentito Antonella, la quale ha tanto criticato Oriana anche se in realtà lei ha fatto lo stesso all’inizio del suo percorso.

SE NON STO VOLANDO COSA CAZZO STO FACENDO, LA FACCIA DI ANTONELLA VI PREGO⚰️ GIULIA TI AMO #gfvippic.twitter.com/t8lh0fhHJe — bluemoon (@cr1pt1c4) November 8, 2022

Nel video qui sopra, infatti, la vediamo verso la fine della puntata con una faccia triste. Il post di un utente sul web recita: “L’esempio di Antonella che non si allena in costume e non cucina in costume“. Le foto presenti sono della gieffina che fa esattamente queste due cose. Diciamo che dall’espressione la vippona non l’ha proprio presa benissimo. Vedremo come andrà avanti il suo rapporto con Oriana. Ricordiamo, infatti, che nel giorno in cui la venezuelana è entrata nella Casa, nella notte, è successo qualcosa di spiacevole per la Fiordelisi:

Prima è successo che sono andata in confessionale e quella ragazza, come si chiama? Oriana? Oriana? Subito si è avvicinata a Edoardo e gli ha detto: “Fai il tuo percorso”. Appena sono uscita poi Edo mi ha riferito tutto. Questa già rompe le pa**e, vabbè. Questa la sistemo io, tranquilla. Già gliel’ho detto. Poi glielo dirò io non ti preoccupare. Non si preoccupasse Barbie.

