1 Oriana Marzoli come Flavia Vento

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 e nel corso della diretta a varcare la porta rossa sono stati ben 6 nuovi Vipponi. Tra essi anche Oriana Marzoli, nota influencer spagnola, che in queste ore è già finita al centro dell’attenzione. Non tutti sanno che in passato proprio la star del web ha avuto una relazione con un discusso ex tronista di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Di Ivan Gonzalez. I due si sono conosciuti in Spagna quando entrambi hanno partecipato al reality show la Casa Fuerte e proprio in quell’occasione si sono innamorati. La relazione tuttavia ha vissuto alti e bassi e a un tratto entrambi hanno deciso di prendere strade diverse, anche a causa di desideri differenti.

Proprio in Spagna la Marzoli ha partecipato anche ad altri reality, e come se non bastasse ne ha anche abbandonati due. In queste ore così il web ha paragonato la nuova Vippona a Flavia Vento, che come sappiamo nel corso degli anni ha partecipato a numerose trasmissioni, ritirandosi sempre dopo una manciata di giorni.

Ma a quali reality ha partecipato Oriana Marzoli e quali ha abbandonato? Andiamo a scoprirlo. Nel 2016 l’influencer ha partecipato a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, rimanendo in Honduras solo cinque giorni. Nel 2018 invece Oriana ha partecipato invece proprio al Gran Hermano Vip. Anche in questa occasione però le cose non sono andate come previsto, e dopo soli tre giorni abbandonò il programma.

Ma come andranno stavolta le cose per Oriana? La Marzoli riuscirà a portare a termine il suo percorso, o dovremmo aspettarci ulteriori colpi di scena? Mentre attendiamo di capirlo, andiamo a rivedere cosa ha dichiarato l’influencer in merito alla sua storia con Ivan Gonzalez.