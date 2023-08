NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

La risposta di Oriana Marzoli ai rumor

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra che al momento si siano lasciati. Qualche settimana fa c’era stato un riavvicinamento ed erano anche stati avvistati insieme. Lo stesso ex vippone aveva parlato di questo ritorno di fiamma tra loro raccontando di essere stato per ore al telefono con lei:

“Io so di chi voglio assecondarmi, rispondo e ripeto per quanto riguarda le mie azioni e cose. Non ho bisogno di niente e nessuno. Non c’è nessun problema per quel che mi riguarda e non ho nemmeno voglia di ritornare a parlare di cose passate. È lo stesso. Quindi l’ho chiamata, detto di venire qua, le ho pagato il biglietto del treno e gliel’ho mandato, chiedendole di vederci”.

Più volte Oriana Marzoli e Daniele hanno litigato sui social, tuttavia pur attaccandosi a vicenda non hanno mai rivelato i motivi dei loro scontri. Alcuni utenti sul web, quindi, hanno cominciato a taggare l’ex vippona in commenti che insinuano che alla base delle liti ci sono discorsi che riguardano matrimonio e figli.

A intervenire con un audio sui social è stata Oriana stessa:

“Leggevo certi commenti dove mi dicono che il fatto di matrimonio e figli può essere stato un motivo di discussione. Che state dicendo, non si parla neanche di quello. Non portate tutto sul serio. Me lo chiedono e io rispondo. Non c’entra niente col mio rapporto”.

