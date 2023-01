NEWS

25 Gennaio 2023

Durante la messa in onda in diretta del racconto di Nikita, Oriana Marzoli ha sussurrato qualcosa a Onestini

Cosa ha detto Oriana Marzoli a Onestini

Nikita Pelizon e Luca Onestini, in merito a quanto accaduto durante la giornata del servizio di Chi, danno delle versioni diverse. Ma cosa c’entra Oriana Marzoli in tutto ciò? Prima di arrivarci dobbiamo fare un passo indietro. Il vippone sostiene che non sia successo praticamente nulla e ha affermato di averle semplicemente accarezzato le mani. In quel punto della casa, tuttavia, le telecamere non sono riuscite a riprendere quello che stava accadendo. La storia della Pelizon è molto diversa.

Nel corso della diretta è stato trasmesso un video nel quale Nikita racconta e mostra a gesti ad Antonella come sarebbero andate realmente le cose con Onestini: “Adesso tu farai me e io faccio lui. Eravamo così. Io ballavo muovendo un po’ i fianchi. Avevo un vestito molto aderente“. Lui era, a quanto pare, dietro di lei. Le ha preso le mani e a cominciato a spostarle lungo il corpo. In seguito le ha portate dietro la schiena di lei e Nikita, per sbaglio, ha sfiorato le sue parti intime:

“Poi mi prende le mani, me le mette dietro. Lo sfioro per sbaglio e gli dico che non volevo. Lui mi dice che non dovevo scusarmi. Lui mi prende e mi mette al muro e poi mi fa: ‘Questo è tutto quello che sai fare? Dai, dimmi delle porcate’. Io come posso vedere questa scena come amicizia?“.

Ciò che ha colpito il web, ad ogni modo, è stata la reazione di Oriana Marzoli durante questo filmato. Il suo sguardo sembra molto preoccupato e pare abbia sussurrato all’orecchio di Onestini “ma non avevano detto che è fuori dalle telecamere“. E lui ha risposto solo “infatti“, mantenendo un’espressione seria e fissa sulle immagini mostrate.

















Il web ritiene che i due abbiamo reagito così perché sanno che il racconto di Nikita corrisponderebbe alla realtà. Ovviamente noi non possiamo dirlo per certo senza il sostegno di prove vere proprie. Per il momento entrambe le versioni sono plausibili. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.