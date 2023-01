NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro sarebbe arrabbiato con gli autori

Le ultime ore per Daniele Dal Moro non sembrerebbero essere state serene. Lunedì sera infatti nel corso della diretta si è parlato del rapporto altalenante che l’ex tronista ha con Oriana Marzoli, che da settimane fa discutere il web. Proprio il Vippone ha nuovamente ribadito che tra loro non c’è alcuna relazione, e a quel punto a intervenire sono state le due opinioniste, che hanno accusato Daniele di essere incoerente. Ieri così l’ex volto di Uomini e Donne, indispettito, ha trascorso la giornata a letto, trattando con estrema freddezza la Marzoli. Ma non solo. Dal Moro ha anche violato il regolamento del reality, togliendosi il microfono e abbandonandolo per terra. Secondo i più dunque il Vippone avrebbe deciso di farsi squalificare, e adesso a svelare un retroscena è stato Attilio Romita.

Parlando con Oriana, il giornalista ha lasciato intendere che Daniele Dal Moro vorrebbe lasciare il GF Vip 7. Ma non solo. Secondo Romita infatti l’ex tronista sarebbe anche arrabbiato con gli autori del reality. Queste le sue dichiarazioni, riportate dagli amici di Biccy:

“Oggi ha dormito molto e poi è andato in confessionale. Ce l’ha con loro, con quelli del GF. Ce l’ha per quel tweet. Stamani sono andato a letto a dormire alle 6 e mezzo dopo averci parlato ore. Poi mi ha risposto ‘è tutta la vita che sono solo, se non mi vorrà nessuno amen, non mi spaventa’. Aveva bisogno di una persona per sfogarsi, perché stava tanto frastornato. Io gli ho detto che deve assecondare la voglia di conoscere te. Gli ho spiegato che tu sei una persona e non un giocattolo. Non può fare questo stop and go, alternando momenti di dolcezza a momenti di esclusione. Oltre a fare un danno a te si rende ridicolo. Gli ho detto tutto questo e poi sono andato a dormire. Anche perché cosa dovevo dirgli in più? Oggi però l’ho visto proprio giù e vi ho spiegato quello che penso”.

Cosa accadrà dunque? Daniele Dal Moro potrebbe davvero lasciare la casa del GF Vip 7? Non resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà.