Nicolò Figini | 9 Novembre 2022

L’interesse di un vippone per Oriana Marzoli

In queste ultime ore Oriana Marzoli ha rivelato che un vippone sembrerebbe interessato a lei. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro. Parlando con Luca Onestini, infatti, ha detto: “Non vuole che… Secondo me ha capito che…“. L’altro la interrompe e replica: “Ma ragazzi vivetevi la casa! Al massimo diranno due sciocchezze e basta. Non vuole stare da solo con te altrimenti ti associano…“. Come possiamo vedere dal video qui sotto la concorrente venezuelana prosegue: “No, perché io a lui interesso. Un po’ me lo ha fatto capire perfettamente. Anche ieri notte. Mi ha detto che non gli piace questo gioco con Antonino. Non vuole fare il Giaele della situazione, il triangolo. Io sono appena entrata… No è che… Aspetta un attimo. Non mi butto, non mi sbilancio“.

Oriana racconta che Daniele le ha fatto capire interesse,ma non vuol star solo con lei per evitare clip di triangoli col belèno e nega in confessionale, non vuol fare il "giaele della situazione" #gfvippic.twitter.com/TbDndQARQR — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 8, 2022

Luca continua: “Praticamente ha detto scegli tra me e Antonino. Il concetto era un po’ quello, no? L’ha presa alla larga“. Oriana ha risposto di no: “Mi ha detto che si allontana perché non vuole… Perché altrimenti i miei amici mi prendono in giro, questo mi ha detto… Fuori“. Come proseguirà la vicenda? Nel frattempo sotto al filmato i commenti i sprecano. Gli utenti del web affermano che a causa della barriera linguistica la Marzoli non ha capito ciò che gli avrebbe detto davvero Daniele.

Dal Moro, infatti, non proverebbe interesse per lei. Una persona tra le tante scrive, per esempio:

Questa sono poche ore dentro e già vaneggia… Mi spiace oriana hai capito molto male per te Dani non ha “nada de nada” interesse, come ha anche confessato a Wilma e non ha interesse neanche di fare finte dinamiche e teatrini è questo che ti ha voluto dire. Te capì?

Scopriremo presto eventuali chiarimenti tra Oriana Marzoli e Daniele. Seguiteci per altre news.