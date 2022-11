NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Novembre 2022

Michelle Hunziker

Ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

In questi mesi si è a lungo parlato della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Come sappiamo infatti la coppia ha annunciato la rottura dopo 10 anni di vita insieme, lasciando il web senza parole. Nel mentre, sia alla conduttrice che all’imprenditore nel corso del tempo sono stati attribuiti diversi flirt, e proprio la Hunziker questa estate ha avuto una breve frequentazione con Giovanni Angiolini, ex gieffino. Tuttavia da ormai diverse settimane si mormora che Michelle e Tomaso si siano riavvicinati e in diverse occasioni si è parlato di ritorno di fiamma. Adesso come se non bastasse è accaduto qualcosa che sembrerebbe confermare i pettegolezzi.

Il settimanale Diva e Donna ha infatti paparazzato la coppia a San Cassiano, dove i due hanno trascorso le festività per il ponte di Ognissanti. Dalle immagini si nota una certa complicità tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che secondo i più sarebbero tornati ufficialmente insieme! Nonostante le foto (che potete vedere QUI) stiano facendo il giro del web, in queste ore a rilasciare una lunga intervista a Il Corriere della Sera è stato proprio l’imprenditore. Nel corso della chiacchierata Trussardi, oltre che a criticare Angiolini, ha anche parlato degli attuali rapporti con la Hunziker, smentendo però il ritorno di fiamma. Queste le sue dichiarazioni:

“Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso. Ogni nostra foto o frase viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni. Io e Michelle abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona, non abbiamo certo bisogno dei social”.

Cosa starà accadendo dunque in realtà tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? I due saranno davvero tornati insieme? Non resta che attendere ulteriori news per scoprirlo.