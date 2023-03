NEWS

Nicolò Figini | 7 Marzo 2023

GF Vip 7

Il racconto di Oriana Marzoli sui Donnalisi

Secondo il recente racconto di Oriana Marzoli e Milena Miconi, quanto accaduto tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia non ha davvero scalfito il rapporto tra il vippone e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima aveva detto di non voler avere mai più nulla a che fare con il volto di Forum:

“Non mi sono fidata mai della Murgia, ma il problema è anche Edoardo. Io lo avvertivo lontano e avevo percepito che non vuole stare con me. Mi svegliava solo per darmi la buonanotte e stava sempre con gli altri. Ora capisco il perché del van. Non mi aspettavo le toccatine. Io non permetterò a me stessa di stare una persona così. Io voglio chiudere con uno come lui”.

A quanto pare, però, ha cambiato idea. Di recente sono tornati a riavvicinarsi, tra abbracci e baci appassionati. Questa mattina, inoltre, Oriana Marzoli e Milena sono arrivate in giardino con una notizia inaspettata. Qui sotto il video:

“Edoardo e Antonella ieri sera… Che ridere! Come che hanno fatto? Hanno fatto l’amore! Oriana mi ha urlato di guardare e io mi sono alzata. No vabbè, nella stanza rossa. Con le luci accese, sotto la coperta… I movimenti erano una cosa… Sta coperta che faceva…”

A questo punto Luca Onestini si rivolge a Oriana Marzoli, con una domanda precisa: “Amore, ma il voto da quello che hai visto?”. La risposta è stata: “Troppo veloce”, suscitando l’ilarità dei presenti. Voi vi aspettavate la pace tra loro due? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo seguiteci per non perdervi tante altre news.