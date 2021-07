1 Orietta Berti rivela un aneddoto

Le intervista di Orietta Berti offrono sempre grandi spunti. La cantante spesso ama rivelare curiosi aneddoti che riguardano il suo passato. Dopo aver svelato il retroscena sul Dalai Lama nei giorni scorsi, a Il Corriere della Sera ha raccontato che da ragazza rifiutò di posare per due tra le più grandi riviste: Playmen e Playboy. Una scelta dettata da svariati motivi, come ha spiegato:

«Mi offrirono cifre da capogiro: ma chi l’avrebbe sentite poi mia madre e mia suocera. Quando una rivista, negli anni Settanta, pubblicò una vignetta con una mia caricatura in barca accanto a un prestante bagnino, mia madre si arrabbiò con me. Cosa c’entro io, se non so nemmeno chi l’ha disegnato?».

Ha detto Orietta Berti, ripensando quei momenti. Sempre tra le colonne de Il Corriere, l’artista ha spiegato che lavoro avrebbe voluto fare se non si fosse presentata l’opportunità di diventare una cantante di successo:

«Mi sarebbe piaciuto fare la maestra d’asilo. Mia mamma invece mi diceva sempre che se le cose non fossero andate bene potevo entrare nella pesa pubblica che gestiva lei a Cavriago. Una volta tutte le merci passavano per forza da quella bilancia, mia mamma aveva sempre tanto lavoro: pesava animali, maiali, mucche, foraggi, frumento, un via vai di autotreni nella piazza. Ma a me non piaceva, andar lì dalla mattina presto alla sera tardi. Adesso è ancora lì la pesa, è diventata un’antichità da andare a vedere»

Tanti i ricordi che ha ripercorso Orietta Berti durante questa intervista. Continua…