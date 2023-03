NEWS

Nicolò Figini | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

Lo scontro tra Antonella e Orietta Berti

Questa sera al Grande Fratello Vip abbiamo assistito a uno scontro in diretta tra Antonella Fiordelisi e Orietta Berti. Subito dopo aver mostrato un video in cui si ricordava la reazione della vippona all’arrivo in finale di Micol Incorvaia, l’infuencer ha affermato di sentire intorno a sé una grande negatività. Non solo in casa, ma anche tra il pubblico in studio e da parte di Orietta Berti.

La cantante le ha subito risposto a tono, menzionando anche i genitori di Antonella, la quale li aveva tirati in ballo nel suo discorso poco prima:

“Io non ti ho mai offesa. Cosa ti ho detto? Che sei arrogante e che non rispetti mai gli altri. Ma questa non è un’offesa. Io dalla prima puntata di ho dato dei consigli. E tu come al solito mi hai guardato con la tua altezzosità e mi hai detto ‘Ma cos’ha questa brutta vecchiaccia da darmi consigli?’. E ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive. Quindi, deduco questo: che tu sei così, lo so già… Non c’è bisogno che lo spieghi davanti alle telecamere”.

Nuovo faccia a faccia tra Antonella e Orietta… ci sarà mai un punto di incontro tra loro? #GFVIP pic.twitter.com/1CmzRzJEui — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

In seguito Orietta Berti, come vediamo dal video qui sopra, ha dato un consiglio molto importante ad Antonella Fiordelisi:“Tu lo devi rispettare il pubblico perché ora ce l’hai e domani non ce l’hai più. Te lo dico io“. Il conduttore, poi, ha aggiunto: “L’esperienza e i consigli di una donna come Orietta non vanno presi alla leggera. All’età di 80 anni è ancora qui e l’occasione per te di durare così tanto ci sta”.

Antonella, però, dal canto suo ribadisce di essere stata offesa e di non aver ricevuto in realtà alcun consiglio da parte della Berti. Continuate a seguirci per tante altre news. La puntata potrete recuperarla su Mediaset Infinity.