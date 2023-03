NEWS

Andrea Sanna | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

Il motivo della squalifica di Daniele Dal Moro

Stasera nella Casa del GF Vip 7, come già previsto, si è parlato di Daniele Dal Moro e della sua squalifica. Prima di andare avanti con la trasmissione il conduttore Alfonso Signorini si è voluto soffermare su ciò che è accaduto.

Il presentatore ha spiegato che quello che era iniziato come uno scherzo tra Daniele e Oriana, poi è sfociato in altro secondo il GF. Signorini ha preferito non mostrare delle immagini: “Si è perso il controllo e non è andato come doveva finire. In alcune immagini Daniele Dal Moro ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo e delle parole che vi avevamo raccomandato di non utilizzare. Per questo motivo a seguito di queste nuove direttive e abbiamo condiviso con voi, siamo stati costretti a squalificarlo. Non ci divertiamo, specie con una persona sensibile come Daniele, ma siamo costretti”, ha detto Alfonso Signorini a proposito di Daniele Dal Moro.

A seguire il conduttore ha chiamato l’attenzione di Oriana Marzoli e ha voluto sapere da lei il suo punto di vista. La vippona ha discolpato il ragazzo dalle accuse e spiegato come stessero semplicemente scherzando. Così Alfonso Signorini ha fatto notare alla ragazza che quando lei ha detto: “Basta, mi fai male, non mi piace così” e lui ha continuato, hanno preso quelle parole come un segnale. Tant’è che poi la stessa Oriana sarebbe andata in camera. Ma non solo. Sempre il conduttore ha fatto notare alla Marzoli di aver raccontato agli altri vipponi quanto successo con Daniele Dal Moro.

Il presentatore ha fatto notare appunto che la ragazza anche ai compagni ha ribadito quanto da lui spiegato in precedenza. Ovvero che non avrebbe gradito il comportamento di Daniele Dal Moro. Così è intervenuto Tavassi, che ha appunto confermato la versione di Signorini.

Al contempo Oriana Marzoli ha replicato: “Ma davvero è successo per questo? Non stavamo facendo nulla”. Allo stesso tempo però Alfonso Signorini le ha spiegato che le parole hanno un peso.