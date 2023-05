NEWS

Nicolò Figini | 5 Maggio 2023

Fabio Rovazzi e la hit estiva con Orietta Berti

Continuano le notizie in merito ai prossimi duetti estivi che vedremo tra pochissimi mesi. In base a quanto già sappiamo, infatti, Marracash dovrebbe duettare con Tananai. Fedez, invece, dovrebbe collaborare con gli Articolo 31 e Annalisa. Per quanto riguarda Marco Mengoni si parla di un duetto con Elodie. Tra gli altri, poi, anche Mr Rain e Sangiovanni. Ma ora arriviamo alla notizia di poche ore fa. Orietta Berti dovrebbe collaborare con Fabio Rovazzi.

Al momento non abbiamo molte informazioni in merito al brano. Non sappiamo il titolo e non conosciamo nemmeno di cosa potrebbe parlare. Sicuramente sarà una canzone molto ritmata e che farà ballare tutti coloro che l’ascolteranno. Staremo a vedere.

Ad ogni modo, dopo l’estate Orietta Berti dovrebbe tornare come opinionista del Grande Fratello Vip 8. La cantante, quindi, non si ferma mai. Dopo l’uscita del singolo estivo, che promuoverà fino all’autunno, passerà alla poltrona del reality. O almeno così pare. Al momento non ci sono molte informazioni a riguardo, ma stando alle indiscrezioni sembra che abbia firmato un contratto per due edizioni:

“A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida di nuova edizione del Grande Fratello. Per il reality, come anticipato, un ritorno al passato con una durata ridotta e la presenza di concorrenti nip. Una piccola rivoluzione che potrebbe riservare diverse sorprese, al fianco di Signorini dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti.

La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata), il contratto della cantante, com’è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione”.

