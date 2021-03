2 Orietta Berti e i Maneskin

I Maneskin e Orietta Berti sono stati tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del Festival di Sanremo. Dopo la gaffe di Orietta, che per sbaglio ha chiamato il gruppo “Naziskin“, sul web si è diffusa una vera e propria ironia di massa sul rapporto tra i due. Orietta Berti si è scusata per l’errore fatto con i Maneskin, che però non sono stati assolutamente risentiti dallo sbaglio, ironizzandoci su.

Anzi, il gruppo ha apprezzato le scuse della cantante, rimanendo quasi sorpresi perché davvero non ce n’era bisogno. Quanto accaduto è diventato uno dei momenti più virali di Sanremo 2021 e i meme si sono diffusi a macchia d’olio. Pochi, però, forse sapevano che entrambi avevano già avuto modo di collaborare.

Su Twitter, infatti, è stato pubblicato un frammento video in cui Orietta Berti e i Maneskin duettano insieme sulla loro canzone “Morirò da Re“. Il filmato risale al tour europeo della band che si è svolto nel 2019 e sui social è tornato a essere largamente condiviso.

oriettona nazionale che canta morirò da re con i maneskin per migliorarvi la giornata #sanremo2021 pic.twitter.com/y7j2X4I2NB — αℓe ᶠⁱᵍˡⁱᵃ ᵈⁱ ˡᵒʳᵉᵈᵃⁿᵃ ミ☆ (@alicesocean) March 4, 2021

Un video per molti “inedito”, che però i fan conoscevano bene. La stessa Orietta Berti, in questi giorni, li ha definiti dei ragazzi talentuosi e per bene, trovando dunque conferma nella loro brevissima collaborazione. Adesso c’è chi sogna che possano fare un singolo insieme: i desideri verranno accontentati?