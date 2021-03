1 La polizia ferma Orietta Berti

Il Festival di Sanremo sta per iniziare. Questa sera, infatti, si accenderanno ufficialmente le luci dell’Ariston e prenderà vita un’edizione molto particolare. Molti, infatti, i cambiamenti che vedremo a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito, e sta affliggendo ancora oggi, il mondo intero. Nelle settimane appena passate, quindi, è stato deciso che in sala non ci sarà pubblico e sono state adottate rigide norme igienico-sanitarie. Ma perché la polizia ha fermato Orietta Berti?

Come ben sappiamo, la cantante compare nella rosa dei Big che approderanno sul palco della kermesse musicale. La celebrità porterà il brano Quando ti sei innamorato, all’interno del quale racconterà di una passione ancora viva nonostante i tanti anni di distanza dall’inizio di una relazione.

I problemi, però, per Orietta Berti hanno avuto inizio l’altra sera quando la polizia l’ha fermata alle 22:05. Il coprifuoco imposto dal Governo, infatti, vieta di girare per le strade se non in casi di estrema necessita e senza autocertificazione. Ecco, quindi, il video su Twitter in cui sentiamo le sue parole durante La Vita in Diretta:

Ieri sera mi ha fermato la polizia perché erano le 22:05. Io da Bordighera sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo. Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. Mi hanno detto: “Ma dove va lei?”. Io ho detto: “Vado a ritirare gli abiti. Per forza, devo provarli. Se non mi vanno bene me li devono aggiustare”. Mi hanno seguita fino al Globo perché non ci credevano. Mi hanno accompagnata per vedere se dicevo la verità.

Sanremo, inoltre, è attualmente zona rossa e la polizia, fermando Orietta Berti, ha fatto solo il proprio lavoro. Il conduttore, poi, le ha chiesto se l’avessero riconosciuta e lei ha chiuso questo discorso facendo una battuta: “Avevo la mascherina. Qui non si riconosce nessuno con le orecchie a sventola… Non mi hanno riconosciuta“. Speriamo che il resto settimana vada meglio. Continuate a seguirci per altre news.