Che traguardo! Orietta Berti festeggia 57 anni di matrimonio con il marito Osvaldo (FOTO)

Andrea Sanna | 14 Marzo 2024

Orietta Berti

Con un tenero post sui social network Orietta Berti festeggia i 57 anni di anniversario di matrimonio insieme a suo marito Osvaldo Paterlini. Le parole della cantante sul suo profilo.

Orietta Berti festeggia l’anniversario con Osvaldo

Tra le tante cose di cui va fiera Orietta Berti c’è sicuramente la sua lunga storia d’amore con il marito Osvaldo Paterlini. E proprio oggi 14 marzo ha voluto celebrare un importante traguardo. La cantante infatti in data odierna sta festeggiando i 57 anni di matrimonio.

Sempre uniti e più innamorati che mai, per loro è una giornata davvero speciale questa. La coppia si è unita in matrimonio nel 1967 e non si sono mai più lasciati. Così a distanza di tanto tempo Orietta Berti ha fatto una dolce dedica al suo Osvaldo sui social, per celebrare il fatidico giorno in cui si sono detti ‘sì’ in “salute e malattia”.

“Buon anniversario a me e ad Osvaldo…buon anniversario a noi. Il 14 marzo 1967 di 57 anni fa (o se preferite 55 anni ++) ci univamo in matrimonio. Un anno in più di emozioni, gioie, esperienze, sacrifici, sorprese e… Tanti ricordi che questa meravigliosa vita insieme ci regala ogni giorno. Abbiamo sempre condiviso tutto nella passione e nel rispetto”, ha scritto una romantica Orietta Berti sul suo profilo Instagram. Il suo ricordo ha commosso tutti e riservato tanti pensieri carini da amici e supporter.

Il post Instagram di Orietta Berti

Pensate che quando si è sposata con Osvaldo aveva 23 anni e non si sono lasciati mai nemmeno per un secondo. Tra l’altro a renderli così uniti anche il lavoro, dato che hanno spesso lavorato insieme. Lui le ha fatto da produttore, da manager e persino da autista. Anche se poi negli anni i suoi figli si sono aggiunti. Con orgoglio, peraltro, Orietta Berti ha sempre rivendicato il fatto di non aver mai pensato di tradire suo marito e che per quanto da ragazzina abbia certamente avuto i suoi flirt, l’arrivo di Osvaldo ha conquistato per sempre il suo cuore.

Auguri di buon anniversario a Orietta Berti e al suo Osvaldo.