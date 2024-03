Tragedia per il tiktoker Giorgi Janelidze, che cade da un dirupo e muore a soli 23 anni

Social | Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Marzo 2024

A seguito di un tragico incidente il tiktoker di nazionalità georgiana Giorgi Janelidze ha perso la vita all’età di soli 23 anni.

Giorgi Janelidze muore a 23 anni

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia della morte del giovane tiktoker di nazionalità georgiana Giorgi Janelidze a soli 23 anni. La tragedia è avvenuta il 12 marzo 2024 a Reggio Calabria dopo che è scivolato in un dirupo nella località di Ghorio di Rogudi.

Stando a quanto riporta anche Fanpage le squadre dei vigili del fuoco hanno provato a soccorrerlo, ma purtroppo non sono riusciti a raggiungerlo in tempo. Non appena arrivati sul posto hanno notato che non potevano fare più nulla e hanno trovato delle difficoltà anche a risalire il pendio. Per tale ragione hanno chiamato un elicottero del Reparto volo di Lamezia Terme per trasportare il corpo.

Giorgi Janelidze era un tiktoker molto noto nel suo Paese e con un seguito di 100mila iscritti sul profilo Instagram. Sa sempre appassionato di fitness possiamo vedere che i contenuti che portava sui social erano legati a questo argomento, mentre altri vertevano più sulla comicità.

Il 12 marzo 2024 si trovava in vacanza in Calabria con altri due content creator: Dream Greek e Christos Koyas. I tre si trovavano in Italia per una breve soggiorno e per creare dei contenuti per le proprie piattaforme. Koyas ha poi pubblicato un messaggio molto commovente sui social in ricordo dell’amico:

“Purtroppo Janne non è più con noi. Ci ha lasciato ieri sera durante il viaggio che abbiamo fatto in Italia. Pregate con noi affinché la sua anima riposi in pace”.

La perdita di Giorgi Janelidze ha sconvolto tutto il web e ha lasciato senza parole tutti i fan che lo seguivano da tempo, ma sicuramente anche i genitori e il resto della famiglia. Anche noi di Novella 2000 porgiamo le nostre più sentite condoglianze a seguito di questa triste notizia.