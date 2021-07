1 La foto di Orietta Berti da giovane

Quest’anno Orietta Berti ha ottenuto ancora più successo di quello che già aveva grazie al brano “Mille” cantato in collaborazione con Fedez e Achille Lauro. La sua carriera, tuttavia, ha avuto inizio negli anni ’60 e, come riporta anche il sito Fanpage, nel tempo il suo look è cambiato diverse volte. All’epoca del suo debutto, infatti, si è distinta per la sua originalità indossando paillettes e stampe a righe, andando mano a mano a scegliere abiti a tinta unita.

Oggi, infatti, spazia tra gonne al ginocchio, pantaloni palazzo e top a maniche lunghe. Uno stile semplice e di classe. Certo, non mancano ancora oggi alcuni indumenti un po’ particolari che la cantante decide di indossare in occasioni speciali. Possiamo pensare, per esempio, al look adottato al Festival di Sanremo 2021. In questa occasione, infatti, si era presentata con conchiglie di cristalli sul seno, zeppe molto alte e pellicce personalizzate. I suoi outfit, infatti, sarebbero curati dal marchio GCDS. Anche lo stylist, Nick Cerioni, inoltre, lavora con Achille Lauro e i Maneskin.

Ma non finisce qui. Orietta Berti, infatti, ha cambiato spesso anche colore di capelli. Noi tutti la riconosciamo per il suo colore rosso fuoco e il taglio corto. Quest’ultimo l’ha accompagnata per gran parte della vita, tranne per un periodo (a cavallo tra gli anni ’60 e ’70) in cui ha scelto un long bob e un caschetto molto corto con la microfrangia. Per quanto riguarda, invece, la tinta, l’artista ha provato il castano mogano, i colpi di sole dorati e i riflessi ramati.

Orietta Berti da giovane con Iva Zanicchi

La cantante, tuttavia, non piace solo per i suoi look o per le sue belle canzoni. Orietta Berti, infatti, è capace di intrattenere il pubblico durante le sue interviste raccontando aneddoti inaspettati capaci di far divertire chi l’ascolta. Eccone uno che riguarda due note riviste per adulti. Continuate a leggere…