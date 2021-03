1 Il look di Orietta Berti

Dopo un buon debutto, è iniziata questa sera la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Ad aprire la gara i giovani. Poco dopo si è passati ai Big e ad esordire (si fa per dire dato che è una veterana) per prima in questo appuntamento è stata Orietta Berti.

Un grande ritorno quello di Orietta Berti sul palco del Teatro Ariston, attesissimo dai telespettatori che, non vedevano l’ora di scoprire la sua canzone Quando ti sei innamorato. Ma non solo. Perché i fan dell’artista aspettavano di scoprire anche il look della cantante.

La cantante per questa bella avventura ha deciso di affidarsi a Giuliano Calza. Si tratta di un giovane designer del marchio GCDS. Per lei ha realizzato una serie di outfit in onore di questo Festival di Sanremo. Ed ecco dunque Orietta nel corso della sua esibizione al Teatro Ariston. Purtroppo non abbiamo informazioni circa il costo dell’abito.

La Berti si presenta con un vestito blu notte ricco di brillantini, con delle conchiglie disegnate sul petto…

Il look di Orietta Berti, inoltre, è curato dallo stylist Nicolò Cerioni, conosciutissimo poiché ha già curato i look di tantissimi vip, da Laura Pausini a Lorenzo Jovanotti, per passare ad Achille Lauro e Simona Ventura.

Siamo sicuri che Orietta vi ha conquistati con la sua canzone e con questo look!