Orietta Berti come ben noto sarà la nuova opinionista del GF Vip 7, insieme a Sonia Bruganelli, come scelto da Alfonso Signorini. A Il Messaggero, come raccolto da Pipol TV, la cantante ha rilasciato una lunga intervista e svelato il perché ha accettato questo importante ruolo. Senza girarci troppo intorno e senza peli sulla lingua la Berti ha fatto sapere:

“Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda”, ha raccontato Orietta Berti tra le colonne del quotidiano. “Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”.

Ha rivelato senza mezze misure Orietta Berti a Il Messaggero. Tra l’altro la neo opinionista ha detto di essere anche fan della trasmissione e di averlo sempre seguito da telespettatrice, anche a tarda notte:

“Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo. L’insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale”, ha proseguito Orietta Berti. L’opinionista ha aggiunto poi: “Ho provato tanti farmaci nella vita, ma nessuno ha funzionato. Oggi non voglio più sentir parlare di pillole, gocce e quant’altro. Riposo giusto un paio d’ore la notte. Recupero di giorno. E in auto, quando viaggio tra una città e l’altra”.

Ha concluso. Domani per Orietta Berti parte una nuova avventura con il GF Vip 7 e non vede l’ora di cominciare!

