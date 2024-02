Ornella Vanoni e quella battuta su Mara Venier che mette in imbarazzo Maria

Sanremo | Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2024

Amici 23 Sanremo 2024

Ad Amici Ornella Vanoni ha fatto una battuta sul caso Venier a Domenica In. Maria De Filippi in imbarazzo commenta

Non solo la risposta di Mara Venier alle polemiche della scorsa settimana a Domenica In – Speciale Sanremo. Oggi ad Amici Ornella Vanoni ha commentato l’accaduto con una battuta, mettendo un po’ in imbarazzo Maria De Filippi che ha poi salutato la collega.

La battuta di Ornella Vanoni

Nel pomeriggio di oggi abbiamo avuto modo di vedere la puntata del pomeridiano di Amici 23, dove come giudice esterna speciale abbiamo visto Ornella Vanoni. La cantante ha giudicato la gara di canto ed è stata accolta in studio da una serie di applausi. In puntata ha anche presentato il suo disco “Calma rivoluzionaria”.

Prime di entrare nel vivo della puntata Ornella Vanoni ha chiacchierato con Maria De Filippi. Senza fare nomi dopo quanto accaduto la scorsa settimana in Rai con Mara Venier ha fatto una battuta. Questo perché nella trasmissione dedicata a Sanremo 2024 la conduttrice aveva letto un comunicato pro Israele rilasciato dall’ad Roberto Sergio, in seguito alle parole di Ghali sulla faccenda.

Ed è proprio su questo che, vagamente, si è fatto riferimento all’accaduto oggi nella puntata domenicale di Amici. Ornella Vanoni infatti ha spiegato inizialmente a proposito del suo disco: “La verità è che parla della calma. Basta, ci vuole calma, il mondo va troppo in fretta e la fretta fa fare cose sbagliate”.

Ornella Vanoni: "Vedi cosa succede in Rai, uno legge una cosa e… una tragedia"



Maria imbarazzata: "salutiamo Mara" ✈️✈️✈️#Amici23 #AscoltiTv pic.twitter.com/I6M5xKflUB — Boomerissima (@Boomerissima) February 18, 2024

Successivamente Ornella Vanoni ha preso da esempio proprio l’episodio verificatosi in Rai la scorsa settimana, quando a Domenica In Mara Venier ha letto il discusso comunicato: “Vedi cosa succede in Rai, uno legge una cosa ed è una tragedia”. Ancora una volta però Ornella non ha fatto nomi.

Maria De Filippi, a quel punto, un po’ in imbarazzo, ha commentato: “Salutiamo Mara, in bocca al lupo”. Infine per stemperare il tutto la conduttrice ha regalato il disco di Ornella Vanoni a Rudy Zerbi, che scherzandoci su ha detto: “Ho bisogno di una chiamata, posso averla io?”, chiudendo così la questione.