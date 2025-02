Ieri sera nel corso della nuova puntata di Che Tempo Che Fa è stato mandato in onda un video epico in cui vediamo Ornella Vanoni commentare le esibizioni di Sanremo 2025 insieme a Colapesce e Dimartino.

Ieri sera sul canale Nove è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa e protagonista indiscussa della diretta è stata Ornella Vanoni. La celebre cantante, da tempo ospite fissa della trasmissione, ha infatti fatto sorridere tutto il pubblico. Tutto è iniziato quando gli autori hanno mandato in onda un video in cui vediamo l’artista commentare alcune esibizioni di Sanremo 2025 insieme a Colapesce e Dimartino e ovviamente non sono mancate le risate.

Il primo giudizio della Vanoni arriva durante la performance dei Modà. A quel punto Ornella, con l’ironia che da sempre la contraddistingue, ha affermato: “Perché bisogna cantare con delle tonalità così alte? Sembra che stia morendo strozzato”. Quando a salire sul palco è stata Clara con la sua Febbre, la cantante ha aggiunto simpaticamente “Non capisco un ca**o”.

Non è mancato anche un commento sul vincitore della kermesse, Olly, che sembrerebbe aver convinto Ornella Vanoni, al punto che ha dichiarato: “Non canta male questo qua”. Uno dei giudizi più simpatici è stato però rivolto ad Achille Lauro. Dopo aver visto l’outfit dell’interprete di Incoscienti giovani infatti la Vanoni tra le risate generali ha detto: “Come mai è vestito così modesto? Cosa gli è successo?”. Ma non è finita. A un tratto Ornella ha dichiarato: “Che due pa**e. Datemi Lucio Corsi così vado a dormire”. Quando però il giovane artista, secondo classificato a Sanremo 2025, è arrivato sul palco, la cantante, facendo sorridere tutti, ha affermato: “Ma questo chi è?”.

Naturalmente i commenti della Vanoni hanno sono diventati virali e il video ha fatto il giro del web.