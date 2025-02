Ieri sera Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025. Questa mattina così il giovane artista in conferenza stampa ha rivelato se rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.

Olly andrà all’Eurovision 2025?

Ieri sera si è conclusa la 75esima edizione del Festival di Sanremo e a vincere la kermesse musicale è stato Olly. Il giovane artista, da tempo nel cuore del grande pubblico, ha convinto tutti con la sua Balorda Nostalgia e si è così classificato al primo posto, venendo seguito sul podio da Lucio Corsi e da Brunori SAS. Questa mattina dunque il cantautore ha raggiunto la sala stampa per il tradizionale incontro post finale con i giornalisti e nel corso della chiacchierata ha rivelato qual è stata la sua prima chiamata dopo aver vinto la kermesse. In merito ha dichiarato:

“Le prime persone che ho chiamato ieri sono stati i miei genitori. Mio padre era fuori, stava facendo fare la pipì ai cani. Mi sembrava giusto, al di là di tutte le persone che mi hanno accompagnato, ringraziare i miei genitori”.

Ma non è finita qui. Olly infatti ha risposto anche alla domanda che tutti ci stavamo ponendo e ha così rivelato se rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Il cantante ha affermato di aver bisogno di un po’ di tempo per pensare alla possibilità di prendere parte alla kermesse e in merito ha dichiarato:

“Tutto quello che mi è accaduto, pazzesco. Se andrò all’Eurovision? Ancora non ho pensato a questa eventualità. Ho ancora bisogno di metabolizzare l’accaduto. È un onore incredibile però avere questa opportunità e se c’è la possibilità di prendermi del tempo per pensarci lo chiedo”.

Cosa accadrà dunque? Olly deciderà di prendere parte all’Eurovision Song Contest 2025 e di rappresentare il nostro paese? Non resta che attendere le prossime settimane per saperne di più in merito.