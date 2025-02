Sui social network è diventato virale un video che mostra Fedez rispondere a delle offese da parte di alcune persone fuori da un locale. Nel dettaglio Gabriele Parpiglia ha rivelato cosa sarebbe successo al rapper e perché avrebbe reagito agli attacchi.

Offese a Chiara, Fedez sbotta

Dopo aver fatto chiarezza su chi sia la “bella str*nza” della cover con Marco Masini e il perché abbia indossato delle lenti a contatto nere a Sanremo 2025, Fedez sta facendo parlare anche per un altro motivo in queste ore. Si torna a parlare nuovamente della sua vita privata, dato che a quanto pare l’episodio in questione coinvolge anche la sua ex moglie Chiara Ferragni. Sul web infatti è diventato virale un breve video del rapper all’uscita di un locale di Sanremo, in cui ha sentito dei duri attacchi contro l’influencer.

Fin qui nulla di strano, direte forse. In realtà non è esattamente così, dato che mentre era scortato, è stato trattenuto da due bodyguard perché ha avvertito delle pesanti offese rivolte a Chiara Ferragni. Come si legge sui social infatti: “Fedez insultato per strada a Sanremo reagisce alle offese. Il bodyguard prova a trattenerlo in qualche modo“.



Ma come mai si sarebbe arrivato a tutto questo? A spiegarlo nel dettaglio a quanto pare è stato Gabriele Parpiglia che, sul suo profilo Instagram ha non solo condiviso il video, ma ha anche specificato cosa si sarebbe verificato nello specifico:

“Il video è stato fatto fuori dalla discoteca Morgana a Sanremo. Ore 04:00 del mattino. Federico Lucia ha sentito offese destinate alla sua ex moglie e ha reagito. Questa è la cronaca. Questo è il sistema innescato che non si può più fermare”, si legge dall’account ufficiale del giornalista su Instagram.

La storia Instagram di Gabriele Parpiglia su Fedez

Una situazione spiacevole quella che si è creata intorno al cantante e all’ex moglie. In un mono o nell’altro, dopo aver spesso fatto finta di nulla, stavolta ha deciso di replicare.