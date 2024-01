Chi è Rosanna Fratello? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2024

Nota cantante e attrice, Rosanna Fratello la ritroviamo tra i concorrenti del Grande Fratello nel 2023. Conosciamola meglio tra età, vita privata, marito e figlia, carriera e canzoni e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Rosanna Fratello

Nome e Cognome: Elda Rosanna Fratello (conosciuta come Rosanna Fratello)

Data di nascita: 26 marzo 1951

Luogo di nascita: San Severo (Foggia)

Età: 72 anni

Altezza: 1 metro e 71 centimetri

Peso: 58 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante e attrice

Marito: Rosanna è sposata con Pino Cappellano

Figli: Rosanna ha una figlia di nome Guendalina

Tatuaggi: Rosanna non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @rosannafratelloreal

Rosanna Fratello età, altezza e biografia

Dov’è nata e quanti anni? All’anagrafe Elda Rosanna Fratello è nata a San Severo, in provincia di Foggia, il 26 marzo 1951, sotto il segno dell’Ariete. La sua età oggi è di 72 anni.

Quanto è alta Rosanna Fratello e qual è il suo peso? L’attrice dovrebbe essere alta 1 metro e 71 centimetri per un peso pari a 58 kg.

Da sempre legata al mondo della musica e affascinata dalla recitazione, Rosanna Fratello ha realizzato il suo desiderio, come vedremo in seguito.

Vita privata

Sulla vita privata di Rosanna Fratello sappiamo che da bambina si è trasferita con la famiglia a Cinisello Balsamo. In questa città ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza.

Nella città lombarda il padre di Rosanna ha creato una piccola azienda di ossidazione anodica, gestita insieme al figlio e fratello di Rosanna Fratello, di nome Antonio.

Rosanna Fratello ha figli ed è sposata? La risposta è sì. Suo marito è Pino Cappellano, il quale gestiva una pasticceria molto apprezzata a Como. Insieme hanno una figlia di nome Guendalina Cappellano. Lei li ha resi nonni nel 2010.

Dove vive Rosanna Fratello? La cantante dovrebbe vivere a Como.

Dove seguire Rosanna Fratello: Instagram e social

Sia su Facebook che su Instagram è possibile seguire Rosanna Fratello. Oggi la cantante sui suoi profili pubblica tutto ciò che la riguarda, dagli scatti del passato, a momenti attuali del presente tra lavoro e vita privata.

Carriera

La carriera di Rosanna Fratello ha spiccato il volo nel 1967 quando ha firmato con la Arlecchino di Amadori, che li ha poi permesso di incidere anche una raccolta di brani del Festival di Sanremo.

Nello stesso anno ha persino vinto la kermesse per poi essere eletta Reginetta della canzone. Alla manifestazione ha preso parte diverse volte. Poi la sua carriera, come vedremo si è divisa tra musica e cinema.

Nel 2023 Rosanna Fratello è entrata a far parte del cast del Grande Fratello.

Festival di Sanremo

Nel corso della sua carriera Rosanna Fratello ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo. Ben 7 volte, classificandosi anche al secondo posto, come vediamo qui di seguito:

1969 – Il Treno

1970 – Ciao Anni Verdi

1971 – Amsterdam

1974 – Un po’ di coraggio

1975 – Va speranza va – 2º posto

1976 – Il mio primo rossetto

1994 – Una vecchia canzone italiana

Album e canzoni di Rosanna Fratello

Quali sono gli album e i brani portati al successo da Rosanna Fratello? Eccoli qui a seguire:

1970 – Rosanna

1971 – La ragazza del Sud

1973 – Sono nata in un paese molto lontano

1974 – Canti e canzoni dei nostri cortili

– Tanghi e valzer di casa mia

1975 – Musiche di casa nostra

1976 – Vacanze

1980 – Mediterraneo

1990 – Rosanna ieri, Rosanna domani

1994 – Stammi vicino

1998 – Io vivrò e tutti i miei grandi successi

1999 – Sono una donna non sono una santa

2011 – Tre rose rosse

Nel 1973 ha pubblicato anche una raccolta dal titolo Hits.

Mentre in passato con i Ro.Bo.T nel 1985 ha pubblicato Le più belle canzoni di Sanremo e nel 1987 Cantando cantando. Tra i brani, dal 1986 citiamo Ma in fondo l’Africa non è lontana/Non m’innamoro più.

Da questi album ovviamente sono estratte delle canzoni che si possono ascoltare anche su Spotify. Una delle più iconiche è Sono una donna, non sono una santa. L’ultimo singolo (disponibile in formato digitale) risale invece al 2019 e si chiama Non si pesa in grammi l’anima.

Film

Come dicevamo Rosanna Fratello è anche attrice e in carriera ha recitato in 3 film: Sacco e Vanzetti nel 1971; La mano nera nel 1973 e La legge violenta della squadra anticrimine nel 1976.

Rosanna Fratello al GF

Nel 2023, in data 1 dicembre 2023, è previsto l’ingresso di Rosanna Fratello nella Casa del Grande Fratello. La trasmissione è condotta da Alfonso Signorini, coadiuvato dalla presenza di Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social.

Il suo nome era stato lanciato ad Alberto Dandolo e confermato da Davide Maggio. Poi a pochi giorni dal suo approdo nel programma Giuseppe Candela ha ufficializzato la notizia su Dagospia.

Per lei si tratta della prima esperienza in un reality show. Come se la caverà?

I concorrenti del Grande Fratello

Volete sapere chi sono tutti i concorrenti del Grande Fratello? In questo elenco vi riportiamo tutti coloro che hanno deciso di partecipare, ma anche gli eliminati e coloro che hanno interrotto il loro percorso anzitempo. Partiamo dalle donne:

Angelica Baraldi – ELIMINATA, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan – ELIMINATA, Heidi Baci – RITIRATA, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Jill Cooper – ELIMINATA, Letizia Petris, Marina Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Rosanna Fratello, Rosy Chin, Samira Lui – ELIMINATA, Sara Ricci – ELIMINATA e Valentina Modini – ELIMINATA.

Alex Schwazer – RITIRATO, Arnold Cardaropoli – ELIMINATO, Ciro Petrone – RITIRATO, Claudio Roma – ELIMINATO, Federico Massaro, Giampiero Mughini – RITIRATO, Giuseppe Garibaldi, Lorenzo Remotti – ELIMINATO, Marco Fortunati – ELIMINATO, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti – ELIMINATO, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Vittorio Menozzi.

Solo uno di loro però arriverà alla vittoria!

Il percorso di Rosanna Fratello al GF

Volete sapere tutte le tappe principali del percorso di Rosanna al GF? Qui tutto ciò che c’è da sapere.

12°, 13°, 14° e 15° settimana: Rosanna ha fatto il suo ingresso nella Casa accolta dai suoi nuovi compagni d’avventura, per i quali ha già espresso le sue simpatie. Fin da subito è stata ben accolta e si sta pian piano ambientando. Qualche critica riservata ai compagni. Screzi non solo con Beatrice ma anche con Fiordaliso, Rosy e non solo!

Dalla 16° alla 19° settimana: lite con Beatrice dopo il suo ritorno nella Casa. Qualche discussione qua e là anche con Fiordaliso. Rosanna ha invitato i concorrenti a controllarsi e portare rispetto per Beatrice. In settimana ha anche discusso con Anita. Ha provato a riavvicinarsi alla Luzzi. (IN AGGIORNAMENTO)