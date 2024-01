Chiara Ferragni, altri due brand si sono defilati dopo il pandoro gate? Cosa è emerso

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2024

Chiara Ferragni

Due brand si sono defilati dopo il pandoro gate che ha coinvolto Chiara Ferragni. Ecco cosa è emerso circa questa notizia.

Chiara Ferragni, due brand si sono defilati?

A causa del così denominato Pandoro gate Chiara Ferragni ha portato l’influencer non sta attraversando un periodo particolarmente facile della sua carriera. Da quel momento infatti si sono susseguite una serie di altre non dissimili circostanze che la vedono coinvolta, tanto che avrebbe perso diverse collaborazioni con noti brand del mercato italiano e internazionale.

Sen nelle scorse settimane Safilo ha interrotto i rapporti con Chiara Ferragni, adesso pare che altre due aziende abbiano preso le distanze da lei. Si parla di Pantene e Perfetti, come anticipato da Selvaggia Lucarelli.

Come in molti sanno Selvaggia Lucarelli ha avuto un peso determinante nell’evidenziare non solo con Chiara Ferragni ma anche in tanti altri casi l’opacità di certe campagne di presunta beneficenza, opacità che hanno portato nei giorni scorsi all’approvazione di un ddl ad hoc.

La giornalista nelle proprie storie Instagram ha riportato che i due noti marchi avrebbero fatto dei passi indietro nei confronti della Ferragni.

Le storie di Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni

Anche se potrebbe esserci un altro motivo. Ovvero le aziende potrebbero aver terminato con lei la collaborazione e dunque il tutto potrebbe non avere alcuna correlazione con la vicenda che l’ha coinvolta.

Secondo la testimonianza ripresa da Fanpage.it Perfetti ha spiegato quanto segue: «Trattandosi di una Limited Edition era già previsto il ritiro graduale dell’invenduto dal mercato dal mese di novembre delle scorso anno, anche se questa comunicazione è effettivamente recente ma in altri punti si è già provveduto in passato. C’è bisogno di liberare spazio, come sempre accade».

Quindi stando a questa presa di posizione si tratterebbe semplicemente di una campagna pubblicitaria ormai conclusa tra Chiara Ferragni e Perfetti. Pantene invece ancora non ha espresso il suo parere. Intanto anche l’influenzar non ha ancora commentato l’accaduto.

Chiara Ferragni si trova in montagna, mentre Fedez ha trascorso il suo sabato sera a Milano in compagnia della cara amica Donatella Versace.