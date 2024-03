NEWS

Andrea Sanna | 22 Marzo 2024

Oroscopo

L’oroscopo di Joss per la settimana di Pasqua, dal 25 al 31 marzo cosa ci riserverà? Ecco tutte le previsioni della settimana.

Ricordiamo che essere nelle ultime posizioni della classifica non è sinonimo di una settimana negativa per i segni. Semplicemente, ci saranno accadimenti, vostre azioni che modificheranno situazioni in stasi. Uscirete dalla vostra comfort zone, volenti o nolenti. Sarete più stimolati dalla vita, per aggiustare situazioni che non funzionano. La vita stessa soffierà venti di cambiamento.

1 – Oroscopo di Joss: il Toro

Ottima la settimana con la presenza di Venere che vi accompagna al sestile del segno sino nel week-end. Bene il rapporto di coppia, ottimi i progetti a due e tanti spostamenti per i single. Qualcosa bolle in pentola; forse, rivedrete un incontro potrebbe portare buone nuove anche nella sfera professionale. I single usino l’energia di Marte e Venere nel campo degli incontri.

2 – Pesci

Uno stellium di pianeti al vostro capezzale simbolo indiscusso che la settimana è assai buona per voi, nel lavoro nella vita personale. Un incontro interessante per alcuni e la ripresa di legami precedenti per voltare così pagina una volta per tutte. Apritevi al nuovo, perché è in arrivo una sorpresa per tutti voi: chi in amore, chi nel lavoro.

3 – Le previsioni del Leone

Gli incarichi e le responsabilità non vi mancano ed oggi più che mai siete un fiume in piena di idee. Venite da un periodo difficile dove siete stati costretti a dire addio al passato, per alcuni anche lavorativo. L’estate è alle porte ed è ricca di incontri e progetti da realizzare. La settimana è buona specie se avete un’attività vostra: entrate di denaro e divertimento nel fine settimana.

4 – Oroscopo di Joss: il Capricorno

Bella la forza d’animo che è regalatavi dalla presenza di Marte, Giove, Urano, Venere, tutti in aspetto lieto al vostro segno. Anche mercurio seppur dissonante, vi regala le giuste idee per attuare quel progetto che avete in testa da tempo. Single! Godetevi il fine settimana regalandovi un’uscita rilassante e un care-self tra saune e bagni turchi. Ve lo meritate!

5 – Cancro

È una settimana molto bella che racconta di incontri interessanti e di avvincenti avventure sotto le coperte. Il vostro umore è buono e siete disponibili alle novità. Accogliete nuove proposte di lavoro e se lavorate in autonomia qualcosa di nuovo è alle porte. Bene il rapporto di coppia: è in arrivo la svolta da tempo attesa.

6 – Oroscopo di Joss: lo Scorpione

La situazione è in movimento e non vi manca affatto la forza d’animo per riuscire nei vostri intenti, anche quelli più lenti nella realizzazione. Bene la grinta, la determinazione. Un progetto viene proposto, c’è un concreto avanzamento di situazioni in stasi, anche burocratiche. È una bella settimana anche nella sfera del cuore: la coppia brilla e la voglia di costruire una famiglia, di compagnia sarà maggiormente avvertita.

7 – La settimana segno per segno: l’Ariete

Mercurio diventa retrogrado e con esso alcune faccende dell’ordinario subiscono un rallentamento. Torna a galla un amico del passato, una situazione del passato dovrà essere rivisitata ed aggiustata. Il fine settimana è un toccasana per il relax e il divertimento culturale e non. Bene la passione sotto le coperte. Sarete pungenti, intelligenti e scaltri in caso di controversie verbali.

8 – Oroscopo di Joss della settimana dal 25 al 31 marzo: l’Acquario

Una settimana in cui la maggioranza dei pianeti vi permette di riflettere su ciò che desiderate. Affrettatevi perché il periodo riflessivo sta giungendo al termino e a breve Giove vi inviterà all’azione pura, senza precedenti. Le stelle del fine settimana sono molto belle per il divertimento e la mondanità. Bene anche la coppia: beneficerete di slanci creativi sotto le coperte.

9 – Bilancia

Settimo segno che stabilisce l’armonia grazie a venere che ne è padrona indiscussa. È vero che nelle ultime settimane il sesso non vi è mancato, e il divertimento nemmeno. Oggi dovrete riflettere con serietà al vostro futuro: nel lavoro o nella sfera personale ricercherete stabilità. Qualche ritardo potrebbe non farvi felici nel centro della settimana.

10 – La settimana dei Gemelli

La quadratura di parecchi pianeti rende la settimana alquanto complessa. E’ vero che in vostro aiuto è presente Mercurio che dal segno amico dell’ariete vi spinge a spostarvi di più e ad essere sempre più concentrati sui vostri progetti personali. È un momento in cui dovrete rivedere tutta la sfera delle relazioni: saluterete qualcuno in vista di nuovi inizi.

11 – Sagittario

La presenza di mercurio dall’ariete è un toccasana per muovervi di più ed escogitare piani risolutivi circa faccende ad oggi complicate. La sua retrogradazione poi vi permette di rivedere scelte attuate ed essere così ancora più chiari con voi stessi, sul da farsi. Vi ponete grossi interrogativi che potranno essere sciolti nel corso di questa settimana.

12 – Oroscopo di Joss: la Vergine

Il periodo sappiamo non essere dei migliori. La fatica c’è e si fa sentire. E’ cambiato qualcosa nella vostra vita di coppia o professionale. SI è chiusa una porta a favore di un portone splendente per alcuni già apertosi, per altri in apertura imminente. Le stelle sono a favore dei lavoratori autonomi e dei cambiamenti, anche di soci o clienti. La fortuna è in arrivo.

Alla prossima con le previsioni dell’oroscopo di Joss!