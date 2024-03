NEWS

Debora Parigi | 22 Marzo 2024

Matrimonio a prima vista

Le anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a prima vista vedono l’inizio delle convivenze che per qualcuno non ci sarà

Procede spedito Matrimonio a prima vista 12 e infatti siamo già alle anticipazioni della quinta puntata. Abbiamo superato la metà delle puntate e adesso le coppie tornano a casa per iniziare la convivenza, mentre la quarta si gode gli ultimi momenti di luna di miele. Ma non tutto andrà per il verso giusto.

Le anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a prima vista 12

Abbiamo visto nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista 12 il continuo della luna di miele delle prime tre coppie che si sono sposate e l’inizio di quella della quarta coppia. Come ricordiamo, per una di loro sembra che non ci siano speranze per il continuo del percorso, mentre le altre piano piano si stanno conoscendo. Ma vediamo adesso le anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a prima vista 12. Cosa accadrà?

Iniziamo da Roberto e Stefania. Sarà lei a trasferirsi a casa di lui e troverà una casa decisamente maschile. A parte questo, la loro convivenza inizierà davvero lentamente poiché sembreranno entrambi studiarsi a vicenda. Lei in particolare sarà molto frenata dal fatto di non sentire le farfalle nello stomaco. Meglio invece andranno Giuseppe e Ilaria. Anche in questo caso sarà lei a trasferirsi da lui, conoscerà la sua vita, gli amici e i colleghi e scoprirà un nuovo lato del marito che le piacerà tantissimo.

Per quanto riguarda Enrico e Benedetta, invece, sarà un vero e proprio disastro. Tornati in Italia, passeranno giorni senza vedersi e nemmeno sentirsi, non avendo nemmeno la voglia di farlo. Sarà lei a un certo punto a fare il primo passo chiamandolo e gli dirà che sarebbe meglio vedersi. Ma non concorderanno ancora il giorno e come muoversi.

Concludiamo le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 12 parlando della quarta coppia, cioè Fabio e Ilaria. Li avevamo lasciati dopo una specie di litigio per delle cose non dette da lui. In questa puntata, quindi, lui parlerà con l’esperta Nada che gli farà capire che dovrà prima di tutto confrontarsi con la moglie e poi togliersi i paletti sul fattore estetico. I due quindi parleranno e questo li porterà a ricominciare in maniera serena tanto che vivranno anche l’intimità.

Quando va in onda la quinta puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 12 è iniziata mercoledì 6 marzo alle ore 21.25 con la prima e la seconda puntata. I primi due appuntamenti sono stati trasmessi insieme, mentre successivamente ci sarà un solo episodio a sera.

A tal proposito, la quinta puntata di Matrimonio a prima vista 12 andrà in onda mercoledì 27 marzo. Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.