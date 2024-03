NEWS

Andrea Sanna | 29 Marzo 2024

Oroscopo

Le previsioni della settimana dall’1 al 7 aprile dell’oroscopo di Joss. Vediamo cosa dicono le stelle.

Ricordiamo che essere nelle ultime posizioni della classifica non è sinonimo di una settimana negativa per i segni. Semplicemente, ci saranno accadimenti, vostre azioni che modificheranno situazioni in stasi. Uscirete dalla vostra comfort zone, volenti o nolenti. Sarete più stimolati dalla vita, per aggiustare situazioni che non funzionano. La vita stessa soffierà venti di cambiamento.

1 – Oroscopo di Joss: i Pesci

Nettuno nel segno vi invita a sognare e a donarvi in una veste del tutto differente. Siete desiderosi di vivere l’estate con opportunità del tutto differenti. Ottime le scelte fatte sul lavoro: la fortuna vi sorride.

2 – Toro

Tante liberazioni sono accadute. Avete lasciato partner, amici, parenti. Bene è tempo di rinascere. Anche l’umore funziona. Siete più carichi e l’estate è alle porte. Progettate, ma pensate anche al lavoro: i successi arrivano.

3 – La classifica dell’oroscopo di Joss: l’Ariete

Mercurio vi rende dispotici e forse troppo ostili nei confronti di chi non la pensa come voi. Cercate di riottenere un vostro equilibrio interiore. Non guasterà affatto essere gentili con chi non risponde alle vostre idee di perfezione.

4 – Le previsioni per il Leone

Anche se siete il re dello zodiaco dovete abbassare le ali e sottostare a imposizioni che proprio non amerete. Meglio la settimana prossima sul lavoro. Il denaro deve essere maggiormente attenzionato.

5 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Alti e bassi specie nel denaro. Dite si ad opportunità di investimento. Accogliete un invito che vi permette di essere al centro dell’attenzione. Osate nel look e nelle parole, questa è una settimana che promette faville!

6 – Scorpione

Settimana tosta sotto il profilo del cuore: un incontro fatto in precedenza potrebbe farvi riflettere molto. Bene il lavoro autonomo, ingaggi e piccole entrate interessanti sono in arrivo. Buone nuove per i single: incontri di sesso.

7 – Oroscopo dall’1 al 7 aprile: i Gemelli

Siete altalene emotive, andate avanti e indietro col pensiero. La settimana si proietta difficile specie se siete ancora in attesa di qualcosa, qualche risposta. Meglio la settimana prossima in fatto di armonia e amore.

8 – Le previsioni della settimana: il Sagittario

Movimento, spostamenti e viaggi. Ottime le opportunità di vivere appieno la vita sperimentando e ottenendo quello che desiderate tramite la vostra azione e la vostra forza d’animo. Le stelle sono forti anche se cercate carnalità. Godetevi la settimana.

9 – Oroscopo di Joss: il Cancro

Alla resa dei conti col vostro passato la settimana è positiva per il lavoro e meno bene in fatto di cuore. Gli incontri di sesso non mancheranno. Siate più pronti a dire si quando amici di vecchia data vi inviteranno per passare una serata piacevole.

10 – La classifica: il Capricorno

Settimana decisamente complessa. Ottime opportunità sono in arrivo per i nativi del segno che trovano ampio sfogo delle proprie passioni tramite l’accoglienza del pubblico e la riuscita di progetti personali. Bene la costruzione nella coppia.

11 – Bilancia

Momento complesso: attenzione alla perdite di pazienza e ai litigi specie nelle giornate di lunedì e martedì. Buone nuove sono in arrivo nell’ambito lavoro. Un progetto nuovo parte e un altro sarà accantonato.

12 – Oroscopo di Joss: la Vergine

La settimana è ancora complessa con la presenza di Marte dall’opposizione. Tante sono le opportunità di rinascita. Coglietele al volo. Sarete pronti al cambiamento? Accettate le novità che la vita vi regala.