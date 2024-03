NEWS

Andrea Sanna | 15 Marzo 2024

Oroscopo

Cosa prevede l’oroscopo di Joss per la settimana dal 18 al 24 marzo? Ecco tutte le previsioni segno per segno.

Ricordiamo che essere nelle ultime posizioni della classifica non è sinonimo di una settimana negativa per i segni. Semplicemente, ci saranno accadimenti, vostre azioni che modificheranno situazioni in stasi. Uscirete dalla vostra comfort zone, volenti o nolenti. Sarete più stimolati dalla vita, per aggiustare situazioni che non funzionano. La vita stessa soffierà venti di cambiamento.

1 – Oroscopo di Joss: Pesci

La presenza di Marte all’interno del vostro segno è garanzia di forza d’animo, intraprendenza. È giunto il momento di cambiare le carte in tavola nella vostra vita e di allontanare personalità scomode o cambiare situazioni lavorative bloccate. Vi sentite più forti e combattivi: sicuri di voi e pronti a dire in faccia ciò che pensate.

2 – Capricorno

È un ottimo momento per mettere in chiaro la vostra posizione all’interno della cerchia professionale o con il partner. Buone nuove all’orizzonte per i single che potranno divertirsi o realizzare un progetto personale da tempo atteso. Bene il lavoratore autonomo che può pensare di stringere contratti nuovi e guadagnare.

3 – La classifica settimanale: il Toro

Molto forti, siete pronti a manifestare la vostra innata natura talentuosa. Le stelle narrano di evoluzioni, non tanto serene per molti e gioiose per altri. Il leitmotiv è una liberazione volta dall’azione centrifuga di Urano al cambiamento radicale: niente può restare come in passato. Buone nuove sono in arrivo: abbracciale senza giudizio.

4 – La settimana dello Scorpione

È arrivato il momento della vostra rinascita. Marte al trigono vi rende combattivi e volti al cambiamento, specie se da tempo lo cercate. Mollerete le situazioni sterili di cuore e professionali. Siete molto più sicuri e sapete bene la strada da intraprendere. Ottime le opportunità di conoscere persone nuove con cui svagarsi.

5 – Oroscopo di Joss: il Cancro

Il momento è molto positivo per poter condividere la vostra gioia di vivere e la felicità che vi contraddistingue. Il passato si è chiuso e se siete stati in grado di superarlo la vita vi regalerà preziosi doni, segno di nuovo inizi. I single, possono ben sperare in un incontro interessante: è dietro l’angolo una comunicazione con una persona del passato vi sorprenderà.

6 – Le previsioni della settimana: l’Ariete

Mercurio è nel segno, garanzia di spostamenti e comunicazioni. Se attendete una risposta importante, non tarderà ad arrivare. Anche le comunicazioni con persone del passato saranno all’ordine del giorno. Dovrete adoperarvi per sanare una situazione o aiutare nell’organizzazione di un evento inatteso.

7 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Mercurio in sestile è un valido aiuto alla vostra coppia. Se siete stati nervosi e facilmente irritabili, oggi c’è un recupero netto. Se cercate un sostegno nella vostra attività vi prodigherete per ottenere quello che desiderate. Tanta carne al fuoco per gli artisti e i creativi: buone nuove per i single attraverso un incontro che viene da lontano.

8 – Leone

Marte rifugge dall’opposizione che ha causato difficoltà e malumore. La settimana comincia positiva e volge a spostamenti se siete liberi professionisti, o all’impiego di energie che presuppongono comunicazioni, azioni liberatorie o di stampo burocratico. Periodo egregio per gli studenti. Anche l’amore extra trova opportunità.

9 – Oroscopo di Joss: la Bilancia

Il concept lavoro è alla base di questo vostro periodo. Un momento di cernita e rianalisi del fronte lavoro è obbligatoria. Un contratto scade e non viene rinnovato, state attraversando un momento in cui non siete soddisfatti del vostro incarico lavorativo, o vi siete appoggiati su una situazione sterile nelle emozioni. Un cambiamento va pensato e fatto.

10 – Gemelli

Pare essere un momento decisamente difficile nel lato emotivo o pratico. Qualcosa all’orizzonte si sblocca: chi una causa giuridica, chi la giusta scelta nel lavoro. I cambiamenti sono in arrivo: forse una convivenza, una separazione o l’avvio di un’attività in proprio. Tanta carne al fuoco per molti, non sempre facile da gestire con la testa.

11 – Sagittario

Periodo bello movimentato. Un accadimento ha scosso i vostri animi, ha portato una rianalisi della vostra quotidianità. Qualcosa di nuovo spunta all’orizzonte con conseguenti cambi vita. Chi trova un lavoro più affine ai desideri; chi aiuta qualcuno in difficoltà. Ci sono buone opportunità per tutti i nativi del segno, se lasciano andare il passato definitivamente.

12 – Vergine

Segno più sfavorito. La settimana non promette nulla di soddisfacente sul piano del cuore e sul piano del denaro. Tante circostanze volte all’allontanamento da situazioni superate, o persone non più in linea col vostro piano animico. Chi avesse già chiuso dei cerchi, la settimana porta buone nuove con conseguenti possibilità di sviluppi in ambito cuore e lavoro.