Dal 25 novembre al 1° dicembre ecco la classifica dei segni dell’oroscopo di Joss: la settimana e cosa dicono le stelle.

1 – Oroscopo di Joss: il Capricorno

Venere nel segno è un toccasana per le finanze e per l’amore. La coppia procede con possibilità di vivere la carnalità e la routine con uno spirito d’affiatamento maggiore. I single possono dedicarsi agli incontri e alla voglia di sperimentare situazioni di vita differenti. Per questo molti si sentiranno nel giusto mood di viaggiare.

2 – Toro

È un Toro ballerino con la presenza di venere che aiuta la terza decade a sentirsi più belli facendo ricorso alle tecniche moderne: dall’acquisto di abiti di lusso, alla possibilità di chirurgia estetica. L’amore brilla per la coppia e regala opportunità di spostamenti, anche nel fine settimana. Buone nuove sono previste per i single: incontri interessanti.

3 – Leone

Le giornate finali della settimana sono buone in fatto di sesso ed eros. Altresì positive le energie per i lavoratori autonomi e per chi da poco tempo fosse inserito in un contesto aziendale nuovo. Le giovani coppie hanno a loro favore la presenza di Marte nel segno, che accende il fuoco della passione e regala la pratica giusta per concretizzare un progetto.

4 – La settimana del Sagittario

La settimana appare positiva con la presenza di mercurio nel segno garanzia di spostamenti e opportunità di nuovi contratti ed espansione portfolio clienti. Bene le stelle per la coppia con la possibilità di realizzare un progetto, o una piccola gita fuori porta. I single faticano a trovare qualcuno con cui poter avere un continuum di sintonia.

5 – Joss oroscopo: l’Ariete

Molte sono le opportunità di vivere la settimana serenamente con il proprio partner. Ottime le possibilità di spostamenti. Probabile è l’attesa di comunicazione, o qualche ritardo potrebbe infastidire gli affari. La burocrazia è lenta, ma siate fiduciosi nelle prossime settimane fautrici di energia positiva. I single possono divertirsi sotto le coperte.

6 – Classifica settimanale: la Vergine

La settimana è positiva per chi da poco avesse iniziato un incarico nuovo. I lavoratori autonomi sono in attesa di una risposta, una comunicazione. Anche la burocrazia per alcuni richiede pazienza: qualche blocco di troppo potrebbe condurre a malumore. Meglio dal fine settimana con una Luna a vostro favore garanzia di leggerezza e voglia di svago.

7 – I segni della settimana: lo Scorpione

La settimana è molto positiva grazie alla presenza di saturno al trigono solare e di venere al sestile. Un ottimo aspetto planetario a garanzia degli ulteriori sforzi fatti negli ultimi mesi in campo lavoro o in campo amore. Si sblocca una situazione, arriva del denaro (e per molti è già arrivato) ci sono avanzamenti nei vostri progetti di vita. Insomma, si prosegue in direzione successo.

8 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Comincia il cambiamento con la presenza di venere che dal fine settimana ingressa nel vostro segno: maggior ingresso di denaro e tante le opportunità di potere vivere appieno una nuova conoscenza felice e serena. Anche la coppia sperimenta e progetto, forse sono in arrivo scelte importanti. Il lavoro per gli autonomi è in ascesa incredibile.

9 – L’oroscopo dei Pesci

Rimane Mercurio alla quadratura del Sole e questo aspetto complesso potrebbe portare a ritardi e piccoli inconvenienti nella realizzazione dei vostri progetti. Le stelle della settimana sono foriere di incontri per i single e possibili contratti felici per i liberi professionisti. Buone nuove sono in arrivo per gli amanti dei viaggi: spostamenti in arrivo per voi.

10 – La classifica settimanale: la Bilancia

Settimana che rimane ancorata alla presenza in sestile di mercurio dal sagittario che regala la voglia di progettare e di espandere la propria attività, qualora presente. Anche venere esce dal quadrato al vostro sole regalando opportunità di ripristinare un legame dal passato e vincere eventuali paure del giudizio o insicurezza. Se siete vittima di misunderstanding, siete in procinto di chiarimenti.

11 – Previsioni dal 25 novembre al 1 dicembre: i Gemelli

Le giornate migliori per organizzare e realizzare un progetto sono le centrali della settimana. Se dovete gestire del denaro, questo è il momento di aguzzare l’ingegno e l’intuito per poi indirizzarvi ai traguardi desiderati. Anche la coppia sperimenta con l’ausilio di venere che conduce ad eros e sessualità. Ottimo momento per vivere incontri romantici.

12 – Oroscopo di Joss: il Cancro

La settimana parte bene con la luna a vostro favore, garante di incontri e strette contrattuali vantaggiose economicamente. Anche il fine settimana regala alle giovani coppie momenti romantici e di pura intimità. I single potranno giocare sul transito della venere a vostro favore fautrice di incontri interessanti e sessuali. Bene i lavoratori autonomi: denaro e ampliamento clienti.