Dal 18 al 24 novembre 2024 cosa dicono le stelle? Ecco la classifica della settimana stilata dall’oroscopo di Joss.

1 – Oroscopo di Joss: il Capricorno

Venere è nel segno e vi permette di sentirvi meglio e restare al passo coi tempi. Siete pronti a interagire con maggior armonia verso chi vi circonda. Le stelle della settimana sono molto belle per i single e per chi avesse un’attività autonoma: la fortuna negli affari è garantita. Anche il rapporto con gli altri, e con i divertimenti è sostenuto dalle stelle.

2 – Leone

La presenza di Marte nel segno è fondamentale per la prima decade e per tutti i benefici che apporta. A partire dalla forza di volontà accentuata ed utile per mettere in chiaro, laddove servisse, il proprio pensiero e autorità, sino alle opportunità nel firmare contratti o progetti che porteranno denaro. È un Marte molto positivo anche per il sesso e il divertimento in compagnia di amici.

3 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

È una settimana governata dalla presenza di mercurio nel segno: qualcuno a partire dal 26 dovrà rivedere un progetto, o una collaborazione. Anche nella coppia qualche inghippo sorgerà proprio nel fine settimana. Le stelle sono fortunate in fatto di denaro e lavoro: se attendete un documento importante non siate impazienti, a breve la svolta felice giungerà.

4 – Gemelli

La connivenza energetica di Mercurio retrogrado dal 26 novembre e Giove retrogrado da mesi, vi porta a fare un tuffo nel passato e a rivivere sensazioni che ritenevate essere perdute. È un momento in cui dovrete cercare di lasciare andare il passato e vivere appieno il momento presente per organizzare un futuro roseo certamente in arrivo.

5 – Oroscopo di Joss: la Vergine

Finalmente le stelle della settimana cominciano a remare a vostro favore. Venere vi aiuta e vi permette di aprire strade lavorative nuove, ottenere denaro e firme contrattuali prestigiose. Anche le stelle del fine settimana vi conducono ad uscite divertenti e piene di incontri che favoriranno il buon umore. Forse alcuni di voi, dal 26 dovranno fare i conti con ritardi e momenti di nervosismo.

6 – Previsioni dal 18 al 24 novembre: il Toro

È una settimana governata dalla presenza di Venere al trigono del sole. Siete fortunati nell’ambito del lavoro, anche se non mancheranno i colpi di scena verso qualcuno che potrebbe non sostenervi e remare contro i vostri progetti. Probabilmente alcune spese impreviste giungeranno, ma sarete ottimisti e desiderosi di affrontare le sfide a voi destinate, uscendone vincenti.

7 – Segni della settimana: i Pesci

Saturno ha ripreso l’azione pulente della vostra vita: al bando chi non ha saputo rispettarvi e chi in passato non ha compreso i vostri sentimenti. Venere vi porta ad amarvi di più e a sentire con maggior intuito di chi fidarvi e di chi no. Mercurio dal canto suo, non aiuta l’avanzata di progetti: probabilmente, qualcuno è ancora in balia di un’importante decisione da prendere.

8 – La settimana dello Scorpione

Saturno ha ripreso da pochi giorni il suo moto diretto e con esso la possibilità di avanzare nell’ottenimento dei vostri progetti. Risultati assicurati per chi volesse promozioni, o cambi lavoro. Qualcosa bolle in pentola anche nel lato cuore: un incontro interessante per alcuni di voi potrà trasformarsi nella ormai perduta speranza di innamorarsi.

9 – Oroscopo di Joss: l’Ariete

Settimana molto buona che permette ai single di trovare persone nuove con cui interfacciarsi, anche per mera compagnia. Ottime le opportunità per i lavoratori autonomi di stringere alleanze nuove e collaborazioni: forse dal 26 qualche ritardo giungerà. Bene la coppia che dovrà risolvere un piccolo inghippo nel fine settimana: vivete il momento come fondamentale per trovare nuovi equilibri.

10 – Cancro

La ripartenza di Saturno ha concesso a molti di voi di riprendere le redini della vostra vita, e riprogettare un futuro verso la realizzazione dei propri desideri. Venere è all’opposizione del vostro sole e se da regala incontri interessanti, anche di natura lavorativa, dall’altro vi concede una rapida revisione di chi vi circonda. Ottimo momento per firme contrattuali.

11 – Le previsioni per la Bilancia

La settimana appare nebbiosa, con la presenza di Venere alla quadratura: dovrete attenzionare il denaro, perché qualche spesa di troppo, anche per ragioni personali potrebbe essere fatta. Mercurio diventa retrogrado dal 26 e porta momenti di riflessione importante anche verso situazioni famigliari specifiche. C’è da attenzionare il rapporto con i parenti, fratelli e sorelle inclusi.

12 – Oroscopo di Joss: Acquario

L’opposizione di Marte è un chiaro segnale del fatto che un taglio netto debba essere compiuto, specie se avete attorno persone di cui non potete fidarvi. La settimana regala movimento, e denaro per i liberi professionisti con presupposti validi per stringere collaborazioni durature. La salute è ottima e la vostra voglia di organizzare è al massimo.