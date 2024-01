NEWS

Andrea Sanna | 27 Gennaio 2024

Oroscopo

Quali sono le previsioni dell’oroscopo di Joss per la settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio? Scopriamo cosa dicono le stelle e qual è la classifica completa!

12 – Oroscopo di Joss: Cancro

Stelle forti in cielo che regalano il desiderio di iniziare qualcosa di nuovo e costruttivo. Molti, con pianeti di tale levatura, saranno costretti a rivedere un legame di coppia, o una relazione lavorativa; molti altri, cominceranno un percorso del tutto differente, simbolo di una riconquistata libertà. Novità a tutto tondo garanzia di nuovi inizi.

11 – Ariete

Stelle che segnano complessità relazionali. Chi nella coppia, chi nel lavoro dovrete sistemare delle relazioni non più congeniali alla crescita. Molte coppie necessitano di un chiarimento, altre potranno costruire il proprio futuro progettando. Il lavoro chiama la necessità di scelte importanti,

o semplici prese di posizioni che sanciscano la vostra autorità.

10 – La settimana della Bilancia

Stelle importanti sono previste con l’avanzare della primavera. Le stelle della settimana sono di grande stimolo a chi fosse pigro o impossibilitato a proseguire nelle proprie faccende quotidiane. Bene il rapporto di coppia stabile: progetterete ed espanderete la vostra vita con scelte importanti.

9 – Sagittario

È una settimana in cui le spese si faranno sentire. Piccole spese impreviste per tutti: dal libero professionista, al dipendente che si troverà a fronteggiare, se sinora ancora non l’ha fatto, costi imprevisti. Bene il rapporto di coppia e molto bene il lavoro autonomo: possibili ingaggi nuovi o pagamento di parcelle arretrate.

8 – Acquario: le previsioni dell’oroscopo di Joss

Settimana buona. Il sole è nel vostro segno e garantisce un’energia rinnovante e importante per risolvere i propri problemi. Anche le stelle del fine settimana sono positive per gli incontri e il divertimento sotto le coperte. Bene il rapporto con il partner: buone nuove sono in arrivo per le coppie solide. I single: incontri in arrivo, ma solo carnali.

7 – Gemelli

La settimana appare stagnante sotto diversi punti. Attendete lo sbloccarsi di una situazione che nell’arco dei prossimi mesi troverà successo e appago. La coppia deve riallacciare i propri rapporti e trovare equilibri differenti. Anche le stelle del fine settimana sono positive in fatto di incontri e uscite mondane.

6 – Classifica segno per segno: il Leone

Un concentrato di energia è presente nel sesto campo solare connesso alla sfera del lavoro e della routine. Certamente, sarete in forte movimento e dovrete risolvere alcune problematiche lavorative o personali. Non mancherà la grinta e l’audacia. Bene i single: gli incontri sono nell’aria e molteplici. La coppia trascorre una settimana buona di intesa mordi e fuggi.

5 – Oroscopo di Joss: la Vergine

Settimana egregia con pianeti che alti in cielo segnano l’avanzata verso la vetta del successo lavorativo. Nuovi inizi e ottime opportunità di essere attenzionati da chi di dovere. Buone nuove sono in arrivo per i single: un incontro inaspettato vi sorprenderà. La coppia brilla specie se in pentola bollono progetti importanti.

4 – Scorpione

La settimana è davvero super con uno stellium di pianeti nell’amico capricorno e il supporto di Giove che dall’opposizione solare vi stimola al cambiamento. Un ciclo karmico sta per terminare e se ne sta aprendo uno del tutto diverso. Bene il fine settimana per il relax e il divertimento, la luna è nel vostro segno e vi aiuterà ad alleggerire le tensioni.

3 – Oroscopo di Joss: Pesci

Periodo molto buono per l’avanzamento di proposte, progetti e l’evoluzione di tutte quelle faccende ancora ferme. Bene l’ingresso di venere nel segno amico del capricorno che regala l’opportunità di conoscere persone nuove, e cominciare una nuova frequentazione per chi ne avesse bisogno. Le stelle del fine settimana regalano piccoli spostamenti.

2 – Toro

Settimana caratterizzata dal pianeta venere al trigono di Giove. Ottime opportunità giungono per i single in fatto di incontri. Bene la coppia e chi cercasse divertimento sotto le coperte. Ottimo il lavoro dei liberi professionisti: buone nuove in arrivo con contratti e denaro. I dipendenti: novità e

premi in arrivo.

1 – Oroscopo di Joss Capricorno

La settimana è molto buona per i lavoratori autonomi e per i dipendenti: premi, successi, traguardi, promozioni e riconoscimenti. Le stelle del fine settimana alimentano la voglia di divertimento e mondanità. Bene la coppia: unione segnata dalle stelle e un passo importante è in arrivo.