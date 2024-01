Paolo Bonolis, contratto in scadenza con Mediaset! Le voci: “Non vuole rinnovare”

NEWS

Andrea Sanna | 27 Gennaio 2024

Paolo Bonolis

Per Paolo Bonolis il contratto con Mediaset sembra essere in scadenza a giungo e arrivano già le prime voci sul suo futuro

Presto il contratto di Paolo Bonolis con Mediaset scadrà. A giugno infatti il conduttore pare non avere alcuna intenzione di rinnovare per mancanza di stimoli. E sull’ipotesi di Sanremo 2025…

Contratto in scadenza per Paolo Bonolis

A La Stampa Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo futuro televisivo dopo la “fugace” apparizione su Rai 3 in occasione dell’inaugurazione di Pesaro Capitale della cultura. Lui ha precisato che si è trattato di una semplice comparsa e che, a oggi, non è previsto un sequel nella rete di Viale Mazzini.

Ma c’è una precisazione da fare. Il contratto con Mediaset per Paolo Bonolis scadrà a giugno, quindi tra pochi mesi. Il conduttore però ha fatto presente che non è l’unica cosa:

«A giugno scadono un sacco di cose: pure il desiderio di continuare a fare tv. Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco».

Ad affaticare Paolo Bonolis è la ripetitività. Per 13 anni l’abbiamo visto alla conduzione di Avanti Un Altro e ha bisogno di nuovi stimoli. C’è da dire però che mancano spazio ed energie per altri progetti. Per tale ragione il presentatore ha fatto sapere di avere bisogno di una pausa. Per lui fare TV significa cogliere lo spirito del tempo e così facendo rischia di essere anacronistico, televisivamente parlando.

Mediaset peraltro pare aver proposto a Paolo Bonolis diversi programmi, ma lui ha sempre rifiutato format pensati da altri e vorrebbe idearli per primo, com’è stato in tutti questi anni con Ciao Darwin, Il senso della vita o Avanti un altro. A questo punto gli è stato chiesto se vorrebbe condurre Sanremo nel 2025 ed ereditare così il posto di Amadeus (semmai non dovesse proseguire come detto).

A questo Paolo Bonolis ha risposto: «Se dovessi prendere in considerazione l’idea, servirebbe un investimento importante e un’idea che “eventizzi” la kermesse, che porti qualcosa all’Ariston che non siamo usi vedere nel corso dell’anno in tv». Al contempo, però, non ha voluto fare troppe previsioni sul futuro. Cosa succederà? Il suo nome continua a essere tra i papabili, ma lui non si è sbilanciato troppo.