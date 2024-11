Ecco qui di seguito la classifica della settimana dell’oroscopo di Joss, dal 4 al 10 novembre. Tutte le previsioni.

1 – Oroscopo di Joss: Leone

Marte nel segno vi regala audacia, fascino, magnetismo e tenacia. Gioca opposto a Plutone ed è per voi una garanzia di traguardi economici e conquiste sotto le lenzuola. Se già siete in coppia vi attende una settimana sorretta da mercurio fautore di fantasia, movimento, voglia di evasione dalla routine e leggerezza che ritroverete anche nelle piccole cose: cibo, lettura, a casa a guardare la tv. Bene gli affari è in arrivo un nuovo contratto, un lavoro a chiamata.

2 – La settimana del Sagittario

Finalmente la ripresa è cominciata. Mercurio vi sostiene e vi regala ottime opportunità di ritrovare la fiducia in se stessi, anche grazie a nuovi inizi contrattuali od opportunità di lavoro nuove. L’amore brilla con possibilità di rivedere amori del passato o vivere svaghi appaganti. Vi sposterete di più e questo sarà un toccasana per l’anima che da troppo tempo è appesantita da

responsabilità.

3 – Le previsioni per l’Ariete

Ottima la presenza di Marte in leone e mercurio in sagittario che alimentano le buone notizie e l’evoluzione felice dei progetti. Siete desiderosi di ottenere i vostri traguardi. Le coppie possono beneficiare di venere alla quadratura per modificare alcune scelte fatte in precedenza, oppure utilizzare tale energia per consolidare il proprio amore tramite gesti romantici o ufficiali.

4 – Cancro

Venere all’opposizione saturnina vi invita a vivere il rapporto di coppia in modo più elastico e meno preoccupato. Molti vivranno vere e proprie tensioni specie nelle giornate centrali della settimana. La luna non vi sarà amica ed essendo proprietaria del vostro segno imporrà il superamento di alcune prove nelle relazioni. Anche sul lavoro qualcuno potrebbe indispettirvi con richieste da voi non totalmente gradite.

5 – L’oroscopo di Joss per lo Scorpione

Venere è in sestile, Marte in quadratura che dire! Se attendevate un cambiamento pratico nel lavoro e nuove opportunità questo è il vostro momento! I lavoratori autonomi possono contare su una chiamata interessante, un nuovo incarico, o una nuova collaborazione. I lavoratori dipendenti saranno ben attenzionati e premiati: un cambiamento per gli insoddisfatti è in arrivo.

6 – Bilancia

È una settimana in cui le finanze vanno attenzionate. Arriva del lavoro extra, ma anche delle spese non preventivate nel vostro piano personale. Bene il lavoro autonomo grazie alla splendida posizione di Marte in leone garanzia di nuove collaborazioni e revisioni delle precedenti. Si apre una strada nuova fatta di opportunità d’oro: sappiate coglierle al volo!

7 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

È una settimana di svolta specie per la prima decade: qualcuno capisce che un partner, un collaboratore non fa più al caso suo. Bene i nuovi contratti: gettate alle ortiche il vecchio e fate spazio al nuovo. Ottimo per l’acquario giovane che stesse cercando un nuovo lavoro: buone le possibilità di essere contattati già nel corso di questa settimana. Ottimo il fronte sesso e amore: divertitevi senza preoccupazioni.

8 – Capricorno

È una settimana ottima con la presenza di venere nel segno vi sentite pieni di gioia e amore da donare. Anche il lavoro regala soddisfazioni: un premio, un trofeo giunge a voi. Anche una promozione potrebbe arrivare sulla scrivania di molti. Bene gli affari per i liberi professionisti: incarichi nuovi e buone nuove portatrici di denaro.

9 – Classifica settimanale: il Toro

La presenza di Marte in leone e venere al trigono regala ai nativi del segno l’evoluzione attesa nel lavoro o nella coppia. Bene gli spostamenti con finalità lavorative e di denaro. Ottimo momento per gli investimenti, o per spese appaganti. Bene i viaggi d’amore o di puro relax in compagnia di amici. È un momento bello per gli artisti che possono ricevere un riconoscimento. Qualcuno vi farà arrabbiare.

10 – La settimana dei Pesci

Si riapre il cielo per voi. Venere in sestile vi spinge a vivere la routine e il lavoro con maggior enfasi e positività. Qualcuno potrebbe avere un importante confronto utile a capire la direzione da intraprendere. Molti possono pensare a fare un piccolo viaggio o spostamento. E’ una settimana in cui le energie stanno migliorando e vi state riprendendo.

11 – Oroscopo di Joss: la Vergine

La settimana ci racconta di una revisione contrattuale vostra verso qualcuno, se detenete potere, o viceversa. Forse un incarico nuovo vi sorprenderà e qualche premio simbolico o non, busserà alla porta della vostra realizzazione. Venere vi sostiene e vi regala buone opportunità di guadagno. Pare che la ruota della fortuna della vostra vita ricomincia a girare.

12 – Gemelli

Marte ingressa in leone e aiuta i nativi del segno che stessero attendendo certificazioni o avanzamenti di stampo amministrativo. È una settimana in cui potreste dovervi muovere per ottenere quello che desiderate, e darvi da fare molto di più di quanto solitamente fate. Saturno sta per riprendere il moto diretto e sarà certamente portatore di un cambiamento.