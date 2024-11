L’oroscopo di Joss prevede nuove previsioni. Ecco la nuova classifica che va dall’11 al 17 novembre. Cosa dicono le stelle?

1 – Oroscopo di Joss: il Leone

La forza di Marte abbraccia il segno che porta i nativi della prima decade a muovere le acque del fronte amore, finanze e lavoro. Qualcosa di bello sta per accadere o semplicemente quella situazione stagnante trova movimenti rigeneranti volti ad un cambiamento. Una comunicazione, un aiuto da parte di qualcuno fornitovi, o da voi fornito. Bene le stelle del fine settimana: sesso sicuro.

2 – La settimana del Sagittario

Un Mercurio presente nel segno che vi ricorda la possibilità di viaggiare di spostarvi prestando più attenzione del dovuto. Un contratto porta spostamenti e guadagni: abbracciate la vostra vita fatta di colpi di scena e di cresta dell’onda. Novità in campo sentimentale con l’arrivo di qualcuno utile a trascorrere momenti sereni e in felice compagnia.

3 – I segni dall’11 al 17 novembre: il Capricorno

Venere è presente nel segno e vi abbraccia regalandovi tante opportunità di vivere incontri d’oro e curare la bellezza e il lato estetico. Le stelle della settimana vi sostengono e vi portando ad essere più fortunati del solito. Qualcuno avrà bisogno del vostro aiuto: interventi diretti e mirati al far comprendere al prossimo quanto sia importante per voi donare amore.

4 – La classifica: l’Ariete

Notizie in arrivo per i nativi del segno con spostamenti fisici e anche tanta attività del pensiero. Utile è Mercurio dal segno del sagittario che regala iniziative e creatività con la quadratura di Venere dal capricorno il fronte amore spaventa: una scelta va compiuta e un cambiamento abbracciato. La forza non manca ai nativi della prima decade con la presenza di Marte al trigono del Sole.

5 – Pesci

È una settimana all’insegna delle opportunità per incontri d’amore, di sesso e di lavoro. Per chi fosse in cerca di un impiego, è in arrivo una proposta d’oro. Per chi già un incarico l’avesse, optate per un cambio strategico contrattuale: venere vi sostiene e insieme e Marte nel campo del lavoro regala movimento e occasioni da cogliere al volo. Bene l’attività sessuale.

6 – Classifica dei segni: lo Scorpione

Il vostro segno è premiato dalle stelle e vi regala con la presenza di Venere in Capricorno, una settimana ricca di nuovi inizi professionali e personali. È il momento di sistemare il passato e di compiere scelte decisive per il vostro futuro. Qualcuno sta optando per opportunità offerte, altri per revisionare contratti ad oggi poco soddisfacenti. Tutti hanno bisogno di innamorarsi: lasciatevi andare.

7 – Oroscopo di Joss: il Toro

Una Venere fautrice di rinnovamento: qualche amicizia se ne va e lascia spazio al nuovo. Incontri piccanti per i single e una revisione di qualche faccenda sentimentale di non poco conto. Dovrete fare i conti con il rinnovante Plutone che ingressa completamente alla quadratura del vostro Sole: novità e opportunità d’oro di svolta. Abbracciatele senza paura!

8 – I segni dell’oroscopo: la Bilancia

È una settimana d’oro per la presenza di mercurio e leone al vostro sole che regalano fermezza nel pensiero e prese di posizioni forti volte ad un vostro incisivo cambiamento. Qualcuno va rimesso al proprio posto, compreso un collaboratore che nell’ambito professione non si sta comportando bene. Alcuni vivranno un confronto anche in campo cuore, specie se il partner è ballerino.

9 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

La settimana è interessante sul fronte denaro, contratti, e comunicazioni. Qualcuno raccoglierà la dura semina del proprio lavoro e i riconoscimenti non tarderanno ad arrivare. Bene le stelle del centro della settimana che regaleranno ai liberi professionisti denaro e nuove opportunità da sfruttare per mettere in mostra il proprio talento.

10 – Previsioni della settimana: la Vergine

Una vergine che deve fare i conti con un momento piccolo di fermo: una revisione contrattuale, qualche piccolo acciacco, una revisione globale di collaborazioni professionali. È il momento di dire addio a ciò che non funziona. Bene il lavoro per i dipendenti. Un cambiamento, un’evoluzione serena è attesa.

11 – Cancro

La svolta è arrivata la presenza di un Saturno che lavora direttamente al vostro sole col concorso di Venere dal Capricorno è un toccasana specie per sanare situazioni del passato e andare avanti. Bene il lavoratore autonomo, altresì positivi i lavoratori dello spettacolo e gli artisti: grossi incarichi e trofei sono in arrivo.

12 – Oroscopo di Joss: i Gemelli

Settimana decisiva che vede l’avvento di Plutone al trigono del sole dei nativi della prima decade: qualcosa all’orizzonte sta cambiando e ottime sono le opportunità per i single di incontri interessanti. Marte vi sostiene e vi dona possibili spostamenti interessanti e rigeneranti. Le stelle della settimana regalano momenti di confronto con amici: contrasti necessari a compiere cernite.