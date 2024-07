Vediamo insieme la classifica della settimana dall’8 al 14 luglio dell’oroscopo di Joss. Ecco cosa prevedono le stelle!

1 – Oroscopo di Joss: il Leone

C’è una totale riapertura del vostro zodiaco disposto a farvi godere dei privilegi della Venere e di Mercurio entrambi pianeti che favoriscono la vostra forza di volontà e la vostra grande voglia di emancipazione della coppia. Buone nuove sono previste all’orizzonte per i single con incontri e se già in coppia, con un pizzico di brio in più sotto le coperte. Bene i soldi.

2 – La settimana dell’Ariete

La presenza di venere al trigono del Sole garantisce piccole fortune e una sensazione di leggerezza, benessere, bellezza. Vi sentite meglio con voi stesse e la vita vi fa una piccola gradita sorpresa. Anche mercurio vi sostiene portando piccoli viaggi, spostamenti e incontri davvero piacevoli.

3 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

La settimana è molto positiva per voi che volete rinascere dopo un momento difficile. Il lavoro prende una piega migliorativa e se siete pronti alla svolta, le stelle della settimana ve la concedono. Bene i single, e tutti coloro che stessero cercando opportunità nuove di svolta per la propria vita.

4 – La classifica settimanale per i Gemelli

Molti i pianeti che sorgono all’orizzonte per voi. A partire dall’appoggio di venere e mercurio tutti a stretto contatto col vostro Giove di transito pronto a darvi l’avvio di un progetto nuovo e del tutto sorprendente. Anche le stelle del fine settimana portano bene alla movida e a tutte le nuove proposte fatte da amici e conoscenti. Sappiate coglierle al volo.

5 – Le previsioni per la Bilancia

Settimana di grande miglioramento con la presenza di mercurio e venere al sestile del sole, garanzia di ritrovato self confidence e opportunità di guadagno. Gli autonomi intessano maggiori relazioni esterne, e i dipendenti si trovino incarichi più in linea con le proprie qualità. Un successo è all’orizzonte così come l’ottenimento di un traguardo personale.

6 – Oroscopo di Joss: il Cancro

Marte vi regge il gioco e vi sostiene di fronte alla necessità di scegliere, nel lavoro o nella vita personale. La settimana è molto buona per i liberi professionisti e per tutti gli autonomi che potranno sfruttare il transito di Saturno per costruire una realtà emancipata e migliorativa. I dipendenti sfruttino il momento per dimostrare le proprie qualità: una crescita si avvicina.

7 – Pesci

Un senso di liberazione è giunto, dovete dedicarvi alla vita mondana spesso perché alimenta la necessaria leggerezza. La professione arriva a vertici inattesi, o dentro o fuori. Bene le storie a due sorte da tempo, anche qui vince il docet Saturnino, o si cresce, o si muore. Una morte simbolica vi attende col cambiamento di parecchi aspetti della vostra vita.

8 – La settimana della Vergine

I pianeti ballano una danza completamente nuova per voi. Tanto movimento nell’aria, tante opportunità di vivere appieno una nuova storia d’amore e la tanto agognata voglia di rinnovamento vi abbraccerà. Siete pieni di idee per poter ottenere un finanziamento bancario, o attuare quello che da tempo desiderate.

9 – L’oroscopo di Joss: il Capricorno

La settimana è molto buona per voi che venite da momenti di tensione con chi vi circonda. Bene le storie sorte da poco tempo. Avete l’opportunità di salutare il passato e guardare avanti. Nuovi progetti all’orizzonte e tanta voglia di costruire insieme per la coppia solida. Anche i lavoratori autonomi attendano a breve buone nuove.

10 – Tutte le previsioni per il Toro

Marte rimane nel segno e vi dona forza d’animo e determinazione. Vi sentite ancora più forti delle settimane precedenti, e non avete più voglia di mediare con chi non la pensa come voi. È una settimana interessante che vi concede di mettere in chiaro il vostro punto di vista. Siete pieni di idee per vivere al meglio la vostra settimana e il vostro futuro, avanti tutta.

11 – Scorpione

La quadratura di Venere e Mercurio col concorso dell’opposto Marte lascia poco spazio alla libertà di fare prevista per i nativi del segno. Buone nuove giungono all’orizzonte per i single con incontri carnali interessanti e opportunità di svago sotto le coperte per gli amanti. Vi sentite liberi di fare e di agire solo dalla settimana prossima.

12 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

La settimana non è semplice per voi che venite da una stressante opposizione di Mercurio e Venere al Sole con la complicità di Marte quadrato. C’è ancora da faticare per la vostra realizzazione personale e i vostri progetti. Bene le stelle del fine settimana: buone le opportunità di svago e di leggerezza. Coglietele al volo.