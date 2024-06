Vediamo insieme la classifica della settimana dal 1 al 7 luglio dell’oroscopo di Joss. Ecco le previsioni, segno per segno.

1 – Oroscopo di Joss: il Cancro

Siete un fiume in piena di emozioni e le opportunità di dimostrare nell’ambito del lavoro il vostro potere non mancano. Siete pronti a vivere il tanto desiderato cambiamento: chi si aprirà ad importanti novità nel lavoro, chi dedicherà parte della propria settimana all’aiuto degli altri, famigliari inclusi. Si apre per il cancro una stagione di rinnovamento.

2 – Pesci

La settimana racconta di un nativo alla ricerca di emozioni: di evasione da una sensazione di prigionia sentita intensamente. La coppia prepara le carte per un salto di qualità nel rapporto. Non mi stupirebbe affatto se molti nativi del segno, tra questa e la prossima settimana convolassero a nozze. I single, con venere e marte accesi al sole vanno in direzione sesso.

3 – Le previsioni della settimana: la Vergine

Venite da momenti di forti alti e bassi. Un ciclo di vita si è chiuso ed oggi è presente in voi la voglia di rinnovamento. Chi ha già trovato un impiego nuovo, chi sta guardandosi attorno esplorando territori nuovi. Insomma, è una vergine desiderosa di trasformazioni a tutto tondo, e qualora non ancora sopraggiunte, arriveranno.

4 – La classifica: i Gemelli

Tanti alti e bassi nella mente e nel cuore. Siete indecisi sul da farsi circa una situazione. Desiderate più di tutto rinnovare la vostra vita, tagliando tutto ciò che ormai pare essere superato. Bene le stelle della settimana per i più giovani, pronti a nuove sfide e importanti avventure sotto le coperte. Divertimento assicurato.

5 – Oroscopo di Joss: il Toro

Marte nel segno vi rende determinati e grintosi. Occhio alle infiammazioni e ai piccoli acciacchi estivi tra aria calda ed aria fredda. La grinta non vi manca per mettervi in gioco e le possibilità di ottenere qualche incarico nuovo per i professionisti non manca. Un litigio per molti già avvenuto, per altri in arrivo, vi farà aprire gli occhi.

6 – Bilancia

Giove rimane al trigono il che è molto positivo. Anche Marte dal toro si accinge a regalarvi le giuste dosi di energia per un manifestare un evento trasformativo nella vostra vita. C’è da attendere un poco, ma la settimana promette allegria e sbevazzamento specie se siete alla ricerca di divertimento, con una luna a vostro favore nel fine settimana.

7 – La classifica della settimana: lo Scorpione

La settimana è molto positiva in fatto di incontri e divertimento. Complice venere e la luna che sino a domenica sono completamente a vostro favore. Le stelle del centro della settimana con il supporto di mercurio raccontano di movimento e di transazione finanziarie. Qualcosa dovrà essere rivisto nella gestione del proprio portafogli e delle spese.

8 – Oroscopo di Joss: l’Ariete

Domenica è l’inizio del cambiamento, avrete un’energia nuova che vi contraddistinguerà e vi permetterà di sentirvi ancora più giovani di quanto già non siate. Avrete voglia di evasione e divertimento, anche la luna del centro della settimana aiuta gli amanti e la libido sotto le coperte.

9 – Leone

Settimana molto buona che regala ai nativi del segno una realizzazione. Chi nel lavoro, che nella coppia, o nei nuovi incontri distensivi riceverà un assegno premio dalla vita. Domenica venere ingressa nel vostro segno e vi benedice regalandovi charme, e un sex appeal non indifferente ai più.

10 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

Giove rimane all’opposizione col concorso di Saturno il che non favorisce il lieto vivere, ma al contrario pone l’accento su interrogativi interessanti di vita, e del proprio futuro. Le stelle del fine settimana sono magnanime e vi regalano piacevoli uscite mondani svaganti e alleggerenti la vostra mente, forse troppo preoccupata per qualcosa o qualcuno.

11 – Le previsioni per il Capricorno

Marte rimane a vostro favore e vi regala la possibilità di avanzare in progetti della vostra vita, o di fare il punto della situazione in vista di uno slancio futuro. E’ una settimana molto bella per la coppia che pur alla ricerca di equilibrio costante, progetta e vive la mondanità come possibilità di uscire dall’ordinario e dare quel pizzico di pepe in più alla propria vita.

12 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Cominciano ad aprirsi spiragli nuovi e nuove opportunità. Bene le storie a due e tutti i progetti lavorativi indipendenti. Mercurio vi sostiene e se lavorate spostandovi, vi protegge. Da domenica, con l’ingresso di venere in opposizione al Sole, dovrete rivedere una relazione anche lavorativa, e occuparvi della forma fisica, e dell’immagine.

Alla prossima con le previsioni dell’oroscopo di Joss!