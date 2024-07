Nuova settimana in arrivo e nuove previsioni per l’oroscopo di Joss. Scopriamo insieme cosa dicono le stelle dal 15 al 21 luglio, in questa classifica, segno per segno.

1 – Oroscopo di Joss: l’Ariete

La settimana appare ricca di energia e di vivacità. Le relazioni nuove prendono piede, anche la voglia di dialogare e di essere più partecipi al sociale riemergono, dopo un periodo altalenante e di fragilità emotiva. Siete desiderosi di ottenere i vostri risultati e di generare guadagni, specie se negli ultimi tempi avete affrontato più le spese che guadagni.

2 – La settimana del Sagittario

Questa settimana inizia la svolta da tempo attesa e di cui abbiamo abbondantemente argomentato. Un cambiamento avviene in una vostra relazione passionale o professionale. Fortuna vuole che Venere garantisca la presa di potere che vi permette di essere sopra le parti in gioco e vi regala quell’intuizione davvero sorprendente.

3 – Oroscopo di Joss: il Leone

La presenza di venere è un toccasana per la vostra voglia di viaggiare, per i vostri guadagni, per la vostra voglia di sentirvi in forma e in assoluta linea con i vostri desideri più profondi. Anche Mercurio nel secondo campo garantisce denaro, e comunicazioni di successo. Marte intanto lavora sodo nel campo delle collaborazioni professionali e del divertimento sotto le coperte.

4 – Oroscopo di Joss: i Gemelli

Marte ingressa in gemelli e con esso regala ai nativi grande temperamento e scatto. Siete un fiume in piena di emozioni pronti a dire la vostra senza esitazione. Molto bene il fronte guadagni per i liberi professionisti e altrettanto bene le finanze per i dipendenti. Una più capace gestione del denaro vi attende. Ottimo momento per gli incontri carnali e non.

5 – Bilancia

Una ripresa netta vi attende e ripartite alla grande con pianeti completamente favorevoli alla vostra voglia di raggiungere risultati vittoriosi. Siete pronti a dire addio al passato e a buttarvi a capofitto verso nuovi progetti sereni e liberi come da tempo sognavate. Un progetto importante sta per giungere: acchiappatelo al volo

6 – Le previsioni per il Toro

Finalmente Marte vi libera dalle preoccupazioni, dalle prove, dalle tensioni e dai confronti. Mercurio invece vi apre al dialogo alla presa di accordi, alle prove, alle dimostrazioni di maturità comportamentale verso un partner o un’amicizia. Anche le stelle del fine settimana promettono scintille specie se cercate qualcuno con cui divertirvi sotto le coperte.

7 – Oroscopo di Joss: il Cancro

Dopo un periodo di rinascita, i cultori cancerini si troveranno a programmare insoliti goal per il proprio futuro, pregni di una consapevolezza nuova, volta ad un realismo senza precedenti. Siete rientrati nel piano della realtà e non c’è più spazio per sterili fantasie sciocche. Le stelle avanzano verso successi nuovi e opportunità di dimostrazione del vostro valore.

8 – Vergine

Questa settimana la vergine appare un segno molto arrabbiato, a tratti nervosi sterilmente per ondate di emozioni non facilmente arginabili. Forse un partner, un amico, un collaboratore sono contrari ad alcune vostre azioni e non più in linea con il vostro comportamento. Anche le stelle del fine settimana non sono incline alla pace: tensione con chi vi circonda.

9 – La classifica della settimana: i Pesci

Momento di revisione ulteriore di alcune scelte fatte. Molti salti di qualità sanciti dalle stelle trovano oggi una revisione certa con la presenza di Marte che al quadrato diurno del sole. Anche Mercurio dal polo opposto vuole che prendiate in mano una questione da troppo tempo trascinata. Le stelle cantano melodie armoniche: ascoltatele mettendo in atto cambiamenti.

10 – Oroscopo di Joss: il Capricorno

Una reale rinascita è attesa dalle stelle della settimana con l’ingresso di Mercurio al trigono del Sole garanzia di nuovi incontri, collaborazioni professionali e firme contrattuali e non. Progetti all’ordine del giorno anche per gli autonomi: realizzazioni in seguito ad accordi presi e la possibilità di spostarsi causa lavoro, con buoni guadagni. La carnalità non mancherà.

11 – Scorpione

Una netta ripresa è regalata al segno da pianeti fautori di rinnovamento e di tagli col passato. Avete ritrovato il vostro equilibrio e con esso la possibilità di avanzare nella scalata dei vostri progetti e dei vostri obiettivi. Le stelle del fine settimana sono foriere di buone nuove anche per gli autonomi. Bene le stelle per i single con nuovi incontri interessanti.

12 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Una lieve apertura è proposta dalle stelle della settimana con la ripresa del moto di mercurio nel segno amico della vergine, garanzia di recuperate relazioni e consapevolezze. Buona posizione celeste per il lavoratore autonomo alle prese con firme contrattuali o decisioni da intraprendere per il futuro. Bene il dipendente che dovrà rivedere una propria posizione assunta.