Come andrà questa settimana per i 12 segni zodiacali e chi sarà in un periodo fortunato e chi, invece, avrà tanto da fare per trovare un po’ di pace? Ecco a voi la classifica della settimana dell’oroscopo di Joss dal 9 al 15 settembre, segno per segno…

1 – Oroscopo di Joss: lo Scorpione

Bellissima settimana in cui Marte al trigono del Sole, vi aiuterà a prendere in mano la vostra vita affettiva aprendovi ad un cambiamento importante. Mercurio e il Sole sono a vostro favore e vi regalano buoni contratti, buone comunicazioni e spostamenti volti all’ottenimento del denaro. Tante le opportunità per i più giovani: godetevi i piaceri della vita senza troppi pensieri.

2 – La classifica segno per segno: il Toro

Mercurio e il sole al trigono regalano energia e comunicazioni felici. Se siete in attesa, una chiamata di lavoro vi farà sorridere. Bene i lavoratori autonomi: chiamate per lavori e firme di contratti in arrivo. È una settimana in cui il lavoro è privilegiato e regala buone notizie a chi da tempo fosse in attesa.

3 – Oroscopo di Joss: il Leone

Venere nel secondo campo solare è importante e regala possibilità di guadagni anche importanti per l’autonomo o per l’imprenditore. Non mancano le possibilità di rivedere un contratto o di cominciare una collaborazione nuova, molto fruttuosa. Le stelle del fine settimana alimentano la coppia e i loro sogni.

4 – Le previsioni dal 9 al 15 settembre: la Vergine

Mercurio e il sole transitano nella vostra costellazione regalando notizie, spostamenti, contratti e comunicazioni vincenti. La voglia di rinnovamento in ambito conoscenze non mancherà, e condurrà molti di voi ad aprirvi verso nuove situazioni. Bene il denaro con possibili guadagni da attività in proprio.

5 – Oroscopo di Joss: i Gemelli

La presenza di Mercurio e sole alla quadratura del vostro segno vi porterà ad essere più nervosi del solito. Una chiamata potrebbe portare buone notizie sul fronte denaro, ma irrequietudine dentro. Il denaro sarà al centro della vostra settimana con possibilità di investimenti, vincite al gioco, e lavori che richiedono spostamento.

6 – Segni della settimana: il Cancro

Marte nel segno vi aiuta nel risolvere delle controversie. Sarete disponibili nei confronti degli altri, ma non vi lascerete sopraffare dagli altri e dalle circostanze. Molto positive le stelle in amore: sarete schietti e onesti. Se un amico vi appare non limpide, lo affronterete con coraggio. Avete, oggi più che mai, voglia di dire la vostra e di avanzare nei vostri progetti.

7 – Oroscopo di Joss: la Bilancia

La presenza di venere nel segno è garanzia di bellezza fisica ed emotiva. E per emotiva, intendiamo lo spettro di buoni sentimenti che avvertirete in voi e verso di voi nel corso della settimana. Da un’amica che vi dimostrerà il suo bene, ad un partner attento alle vostre esigenze. E una settimana in cui buone notizie sotto le coperte vi allieteranno.

8 – Classifica della settimana dal 9 al 15 settembre: l’Acquario

Ottimo il vostro cielo col favore di venere che vi abbraccia e vi regala la giusta dose di buon umore utile a sanare ogni dubbio nei confronti di voi stessi. Al bando le tristezze e le malinconie: avrete le giuste opportunità per dimostrare il vostro valore. La coppia ambisce ad un fine settimana esclusivo: le gite fuori porta o i piccoli viaggi in cui si richiede l’uso dell’aereo vi allieteranno.

9 – Pesci

Stelle molto fortunate a partire dalla forza e dall’audacia di Marte al trigono del sole, toccasana per la vostra innata forza di volontà. Parlerete chiaro ad un partner o ad un amico poco incline al compromesso. Ottimo i progetti di coppia con spostamenti. Bene il lavoro: previsti nuovi contratti e nuovi progetti. Sostituirete con intelligenza ciò che non funziona.

10 – Previsioni segno per segno: il Sagittario

Mercurio e il sole sono alla quadratura della vostra costellazione ricordandovi che soltanto tramite il vostro libero arbitrio, impegno e sacrifici potrete raggiungere i traguardi desiderati. Venere dalla bilancia vi sostiene e regala buoni contatti volti ad una piacevole serata in compagnia, e a possibili svolte nell’ambito del lavoro che vi verranno servite su un piatto d’argento.

11 – La settimana del Capricorno

La tenacia verrà lievemente meno questa settimana in cui Marte all’opposizione del vostro sole vi chiede pazienza e sacrificio nel lavoro così come nella sfera di coppia. Qualcosa sta cambiando e si sta trasformando: le energie vogliono un rinnovamento della vostra posizione professionale o personale. L’energia delle stelle sta portandovi a cambiare.

12 – Oroscopo di Joss: dell’Ariete

Un momento di forte ripresa professionale con possibilità per gli autonomi di ingaggi lampo. Qualche accortezza in più nel lato finanziario, ma buone opportunità di ottenere prestiti, mutui, finanziamenti. Bene l’innamorato che può progredire nella realizzazione dei progetti di coppia.