Le anticipazioni di Endless Love tornano il 7 settembre in attesa della nuova puntata. La seguitissima serie turca cosa ci riserverà in questi episodi! Vediamo e scopriamo insieme la trama e dove vederlo in streaming.

Anticipazioni Endless Love 7 settembre

Ecco la trama e tutte le anticipazioni del 7 settembre. Analizziamo insieme cosa accadrà in questo attesissimo episodio. Qui a seguire i dettagli:

Kemal si trova a casa dei suoi genitori, dove ha una discussione con Zeynep. Quest’ultima prende la bambina, Deniz, e torna a casa con un taxi. Anche Leyla sta per rincasare e durante il tragitto viene fermata da Aylan. Lei finge di non conoscerlo. Ma lui dichiara di sapere benissimo chi è.

Ayhan è lì perché deve intimare all’ingegnere di riportare al direttore del carcere moglie e figlio. Ma il Soydere si rifiuta. Intanto Emir chiama Nihan per capire cosa vuole fare e all’improvviso la bimba inizia a puangere.

La protagonista incontra Hakan, disperata, lui le aveva assicurato che sarebbe riuscito a restituirle Deniz. Ma non ha notizie buone, dato che deve accettare le condizioni del marito. Emir poi propone a Asu un accordo: avere metà delle sue azioni, ma lei rifiuta e allora lui la ricatta.

Zeynep invece chiama Emir per avere un risarcimento, dato che ha perso il lavoro per colpa sua. Lui però vuole punirla per aver fatto incontrare Kemal e la piccola Deniz. Emir e Nihan giungono a un accordo: lei andrò a prendere Vildan e la porterà a vivere con loro, in cambio non permetterà più al suo ex di avvicinarsi alla bimba.

Se siete curiosi di scoprire come finisce Endless Love seguite le nostre anticipazioni. Ciò vi permetterà di sapere anche quante puntate mancano da qui alla fine!

Quando va in onda

Su Canale 5 quando va in onda Endless Love? Dal lunedì al venerdì la serie televisiva si può seguire a partire dalle 14:10.

Capiremo la prossima settimana se ci saranno anche episodi in seconda serata. In ogni caso, però pare sia ufficiale che si proseguirà con il doppio appuntamento nel weekend, in attesa di Verissimo.

Quanti episodi ha Endless Love

La curiosità degli utenti è sempre tanta e i più si domandano anche quanti episodi ha la serie televisiva e da quante stagioni è formata. Il serial dispone di due stagioni e in Turchia vanta 35 episodi per la prima e 39 per la seconda stagione.

In Italia dal suo esordio a oggi Endless Love ha sempre avuto episodi più brevi o comunque spezzettati in modo tale da superare di gran lunga la programmazione originale.

Dove vederlo in TV e streaming

Sia in TV su Canale 5 o in streaming in italiano su Mediaset Infinity si possono vedere le puntate di Endless Love.

Mentre su Canale 5 si segue però la programmazione classica del palinsesto, sulla piattaforma (app o sito) è possibile invece vedere la diretta trasmessa in TV, oppure seguirla con più calma di episodio in episodio o recuperarla tutta insieme.