Andrea Sanna | 7 Giugno 2024

Vediamo insieme la classifica settimanale dell’oroscopo di Joss dal 10 al 16 giugno. Ecco cosa dicono le previsioni, segno per segno.

1 – Oroscopo di Joss: i Gemelli

Periodo in cui un progetto nuovo è partito, un incontro è arrivato per i single, o sta per arrivare… vi sentite energici pieni di idee di belle situazioni da vivere. Siete pronti nell’avanzata della vostra vita, costituendo qualcosa di unico e bello. Bene la coppia che programma il futuro e progetta. Bene le attività lavorative indipendenti: novità e soldi in arrivo.

2 – Toro

Marte è ingressato nel vostro segno ed è garanzia di successo e presa d’atto per cambiare ciò che dovete. Siete molto forti e decisi ad allontanare persone e situazioni divenute inadatte. Bene le storie sorte di recente: vi è la possibilità di crescere insieme e realizzare un progetto di coppia. Anche i single possono divertirsi sotto le coperte: un incontro sorprenderà.

3 – Le previsioni della settimana: l’Ariete

Il peggio è passato e finalmente ritrovate l’equilibrio con chi vi circonda. Le stelle del fine settimana portano buone nuove per voi e per i vostri affetti più cari. Siete pronti a vivere con animo sereno e felice la vostra vita e il vostro futuro. Anche le stelle narrano di una stagione del cuore vivace e di incontri per i single sorprendenti.

4 – Oroscopo di Joss: la Bilancia

Momento splendido in cui tutto gira a vostro favore, avete ritrovato la strada e siete pronti a costruire qualcosa di nuovo e vincente. Siete pronti a dare il via a novità a tutto tondo nella sfera amore e lavoro. Siete pronti a dire si ad una proposta lavorativa nuova, e a realizzare quel sogno a due atteso. I single hanno un incontro molto buono.

5 – Cancro

Saturno e Marte vi sostengono regalandovi la forza per agire. Qualora da tempo siete in attesa di modifiche burocratiche o giuridiche le stelle della settimana vi regalano ampie possibilità di successo. Anche il rapporto di coppia è sostenuto da stelle che raccontano della vostra capacità di vittoria con il proseguo di progetti a due simbolo di un reale avanzamento di status.

6 – Oroscopo di Joss: lo Capricorno

La settimana si apre positivamente con l’avvento di Marte fautore di grinta e prese nette di posizione. Buone le stelle per gli investitori e per chi cercasse guadagni. Le stelle del denaro sono ai massimi livelli: sfruttatele e cercate di ritrovare l’armonia con chi vi sta accanto, figli compresi. A volte siete troppo attaccati al lavoro e al denaro: abbracciate di più i vostri affetti.

7 – Pesci

La settimana è molto buona per voi con il supporto di Marte in sestile. Certo alcuni aggiustamenti nella vita relazionale vanno fatti. Chi è in attesa di compiere un salto di qualità importante nella coppia , chi sta per incontrare una persone che cambierà il battito del cuore. Anche nel lavoro buone nuove sono in arrivo. Abbracciate promozioni e cambiamenti vincenti.

8 – La classifica della settimana: il Leone

Se da un lato la benevolenza gemellina vi accompagna rendendovi molto più aperti nel lavoro, con contratti nuovi e opportunità nuove di guadagno, dall’altro Marte vi impone di ridimensionare alcuni aspetti della vostra vita, nelle relazioni così come nella sfera famigliare. Se un partner non è più in linea con voi, cercherete di riequilibrare la relazione. Sarete determinati!

9 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Le stelle del fine settimana sono positive. Benissimo il rapporto di coppia con possibilità di crescita e costruzione di nuove situazioni. Bene i single che possono contare su nuove amicizie e nuovi amori: è in arrivo una situazione del tutto differente e molto felice per voi. Siete energici e pronti a vivere senza paure.

10 – Vergine

Ottima la settimana che vi regala buone nuove nella vita professionale. Parte un progetto, un lavoro nuovo per i liberi professionisti. Parte un nuovo incarico per i dipendenti all’interno del contesto aziendale. Ottime le opportunità di riuscita nella coppia che stesse decidendo di avere un figlio, o adottarlo. Bene i single che si orientano verso persone diverse.

11 – La settimana del Sagittario

Stelle alquanto complesse, volte alla consapevolezza che tagliare legami col passato sia importante. Anche le situazioni lavorative non più buone vanno attenzionate ed aggiustate, se non cambiate in toto. I liberi professionisti adottano sistemi vincenti per guadagnare; i dipendenti rivedranno la propria posizione cercando il cambiamento, chi di ruolo chi di azienda.

12 – Oroscopo di Joss: lo Scorpione

Dovrete rivedere amicizie, collaborazioni, relazioni a tutto tondo mosse dall’ingresso di Marte nel segno opposto. Anche la salute va attenzionata, e con essa tutto ciò che è attività fisica ed agonismo. Se la coppia non funziona è destinata a chiudersi se funziona qualche scaramuccia si manifesta e con essa momenti di freddezza sotto le coperte.